Dự đoán kết thúc When The Phone Rings: Điềm báo bất ổn trên tấm poster?

HHT - Chỉ là một chi tiết nhỏ trên poster “When the Phone Rings” thôi nhưng một bộ phận khán giả đã cho rằng đây là manh mối báo hiệu cho cái kết đầy bất ổn.

Lâu lắm rồi màn ảnh nhỏ Hàn Quốc mới có một bộ phim khiến khán giả chao đảo từ những tập đầu tiên như When The Phone Rings. Cứ ngỡ đây chỉ là một phim ngôn tình cũ kỹ với mô-típ quá sáo mòn như tổng tài bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, hai nhân vật kết hôn theo hợp đồng rồi mới nảy sinh tình cảm nhưng When The Phone Rings lại có nhiều tình tiết mới lạ, thú vị khiến khán giả càng xem càng thấy cuốn hút.

Cũng vì yêu thích phim mà mọi người ngắm kỹ poster phim When The Phone Rings để phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Trong ảnh, tổng tài Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) đang nhìn Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) rất dịu dàng nhưng nữ chính lại quay đi hướng khác mà không đáp lại ánh mắt của đối phương.

Đây là kiểu chụp poster khá phổ biến ở phim Hàn, nhưng lại có một điểm trùng hợp là rất nhiều phim có poster “chàng nhìn nàng, nàng né tránh” hoặc ngược lại đều có cái kết buồn. Cụ thể hơn thì người nào không nhìn vào mắt đối phương sẽ “bay màu” ở cuối phim.

Ví dụ chính là Snowdrop, Uncontrollably Fond và Youth Of May, ba tác phẩm từng khiến khán giả khóc hết nước mắt vì các cặp đôi chính có chuyện tình quá ngọt ngào nhưng đoạn kết lại siêu bi thảm.

Ngược lại, nhiều phim có poster hai nhân vật chính nhìn nhau ngọt ngào lại kết thúc có hậu. Chính vì sự trùng hợp về ánh mắt mà netizen đang lo When The Phone Rings cũng sẽ kết thúc buồn bã.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của một số khán giả dựa trên một chi tiết vô cùng mong manh. Phim mới lên sóng được 2 tập và còn quá sớm để dự báo về đoạn kết của vợ chồng nhà Baek - Hong.