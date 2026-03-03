Dự đoán solo concert 2026: HIEUTHUHAI đã sẵn sàng, Low G còn "thiếu một thứ"

HHTO - Những năm gần đây, làn sóng concert cá nhân bùng nổ kéo theo những tranh luận sôi nổi về tiềm năng của dàn nghệ sĩ V-Biz: Ai đã đủ lực để đứng trên sân khấu riêng?

Những năm gần đây, thị trường âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các đại nhạc hội quy tụ dàn line-up đình đám, song song đó là những live concert cá nhân được đầu tư công phu, trở thành dấu mốc ghi lại hành trình làm nghề của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Những năm qua chứng kiến làn sóng solo concert của nhiều nghệ sĩ.

Bước sang năm 2026, nhịp sôi động ấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngay từ những tháng đầu năm, hàng loạt kế hoạch solo concert đã được công bố. Cùng với đó, các diễn đàn âm nhạc liên tục đặt ra câu hỏi: Ai sẽ là cái tên tiếp theo đủ sức tạo nên một đêm diễn cá nhân thực thụ?

“Full combo” gọi tên HIEUTHUHAI và tlinh

Để đứng vững trên sân khấu concert cá nhân, nghệ sĩ cần hội tụ ba điều kiện then chốt: Kho nhạc đủ "dày" để xây dựng setlist trọn vẹn, fandom đủ “nhiệt” để chuyển hóa thành sức mua vé thực tế và bản lĩnh sân khấu đủ "lực" để dẫn dắt cảm xúc khán giả suốt cả đêm diễn.

Ở những tiêu chí này, HIEUTHUHAI và tlinh đang nổi lên như hai gương mặt sáng giá nhất.

HIEUTHUHAI sở hữu lợi thế về độ phủ mainstream lẫn tần suất biểu diễn dày đặc tại các nhạc hội lớn. Từ những sản phẩm thời underground đến giai đoạn trở thành gương mặt giải trí quen thuộc, HIEUTHUHAI sở hữu kho ca khúc đủ đa dạng để xây dựng một setlist có cao trào.

Bên cạnh đó, nam rapper còn sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo, sẵn sàng “xuống tiền” cho thần tượng. Với khả năng làm chủ sân khấu, tương tác tốt cùng khán giả và hiệu ứng đám đông đã được kiểm chứng qua nhiều sự kiện, HIEUTHUHAI hoàn toàn có cơ sở để thử sức với một concert cá nhân.

HIEUTHUHAI ngày càng ổn định từ giọng hát đến khả năng trình diễn.

tlinh cũng hội tụ nhiều điều kiện tương tự. Âm nhạc cá tính, hình ảnh rõ nét, cộng đồng người nghe trẻ trung và trung thành giúp nữ rapper có lợi thế. Điểm cần củng cố nằm ở việc mở rộng tệp khán giả offline - bởi concert không chỉ đo bằng lượt stream mà còn bằng khả năng bán vé thực tế. Tuy vậy, xét về màu sắc âm nhạc đa dạng và cá tính biểu diễn, tlinh hoàn toàn có tiềm năng xây dựng một concert mang concept riêng biệt, thậm chí thiên về trải nghiệm nghệ thuật.

Nếu tlinh có tổ chức concert cá nhân, đây hứa hẹn sẽ là một "bữa tiệc giác quan" về mặt concept.

Tóc Tiên, Bích Phương: Ổn định và chín muồi

Trong nhóm nữ nghệ sĩ, Tóc Tiên và Bích Phương là hai cái tên được đánh giá “ổn áp”. Tóc Tiên có kinh nghiệm sân khấu lâu năm, giọng live tốt, phong độ thể lực ổn định và hình ảnh biểu diễn chuyên nghiệp. Một concert cá nhân với thế mạnh vũ đạo - visual - âm nhạc hoàn toàn khả thi để triển khai solo concert.

Bích Phương từng lên kế hoạch tour nhưng bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Kho hit của giọng ca Bùa Yêu đủ dày, màu sắc âm nhạc đa dạng từ Ballad đến Pop - Dance. Điều cần là chiến lược truyền thông và thời điểm phù hợp để “kích hoạt” lại sự kỳ vọng của khán giả.

Dàn "chị cả" của Chị Đẹp - Em Xinh phù hợp để tổ chức solo concert mang tính chất tri ân khán giả và nhìn lại hành trình làm nghề.

Những cái tên cần thêm “mảnh ghép”

AMEE và Min đều sở hữu danh mục ca khúc quen thuộc với công chúng trẻ, nhiều bản hit từng tạo hiệu ứng tốt trên nền tảng số lẫn radio. Tuy nhiên, concert cá nhân là một “bài thi” khắt khe hơn rất nhiều so với việc có ca khúc phổ biến.

Nhiều khán giả bày tỏ sự băn khoăn về giọng live, thể lực và khả năng giữ nhịp sân khấu liên tục trong suốt hai giờ đồng hồ diễn ra concert. Bên cạnh đó, cả AMEE và Min đều xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, không thiên về kiểu nghệ sĩ “khuấy động” đám đông bằng năng lượng bùng nổ.

AMEE và Min cùng chung câu chuyện về việc hát live và "giữ nhịp" sân khấu.

GREY D và MONO lại đối diện bài toán “playlist”. Dù có những ca khúc viral, số lượng hit chưa đủ "dày" để lấp đầy một setlist dài. Thêm vào đó, tần suất hoạt động và mức độ gắn kết fandom cần được củng cố mạnh hơn trước khi nghĩ đến concert.

Là những nghệ sĩ sở hữu nhiều bản hit nhưng GREY D và MONO vẫn cần thêm thời gian.

Low G là trường hợp thú vị khi sở hữu chất riêng rõ rệt và tệp fan trung thành. Tuy nhiên, màu sắc âm nhạc khá đồng nhất với “vibe Low G” nhẹ nhàng, flow vừa phải lại trở thành thách thức nếu làm concert dài hơi. Một đêm diễn 90 - 120 phút cần cao trào và biến chuyển cảm xúc rõ ràng; nếu không làm mới cấu trúc trình diễn, concert dễ rơi vào một “mood” xuyên suốt, thiếu điểm bùng nổ.

Một cái tên khác khiến người hâm mộ “đau đầu” là Wren Evans. Nam ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc phù hợp với không khí nhạc hội. Tuy nhiên, những ồn ào cá nhân trong thời gian qua đã ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của nam ca sĩ. Điều này khiến khả năng anh góp mặt trong nhóm nghệ sĩ tiềm năng cho một concert cá nhân ở thời điểm hiện tại trở nên kém khả thi hơn.

Wren Evans khó có khả năng tổ chức solo concert trong năm nay dù sở hữu chất nhạc rất hợp "màu concert".

Với khán giả, một live concert thành công không chỉ dừng lại ở việc sở hữu playlist dày hay loạt hit quen tai. Đó còn là bài toán tổng hòa giữa năng lực live ổn định, fandom sẵn sàng chi trả và cấu trúc âm nhạc đủ đa dạng để tạo nên cao trào cảm xúc xuyên suốt 90 - 120 phút.