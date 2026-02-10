Harry Potter bản truyền hình tự tin sẽ “thể hiện nhiều thứ hơn cả bộ truyện”

HHTO - Trong lúc chờ đợi mùa phim đầu tiên của “Harry Potter” bản truyền hình lên sóng, các thông tin về phim được cập nhật liên tục. Theo chia sẻ của một diễn viên nhí, bản chuyển thể mới này sẽ “thể hiện nhiều thứ hơn cả bộ truyện”.

Mới đây, diễn viên nhí Lox Pratt - thủ vai Draco Malfoy trong Harry Potter bản truyền hình của Max (HBO) đã tiết lộ một số chi tiết trong bản phim chuyển thể mới. Lox Pratt nói rằng loạt phim truyền hình sẽ “thể hiện nhiều thứ hơn cả bộ truyện”. Ví dụ như khán giả thậm chí sẽ được thấy dinh thự Malfoy trong mùa phim đầu tiên.

“Bạn sẽ được thấy tất cả các giáo viên trong những căn phòng nhỏ của họ. Bạn sẽ được thấy Draco ở nhà. Mình sẽ không tiết lộ quá nhiều về điều đó, nhưng có một số cảnh quay tuyệt vời ở nhà, nơi bạn bắt đầu hiểu được tính cách của cậu ấy” - "Draco Malfoy" bản phim mới chia sẻ.

Lox Pratt (trái) - Draco bản phim mới và Tom Felton (phải) - Draco bản phim cũ.

Lox Pratt trên phim trường Harry Potter.

Harry Potter bản truyền hình là một trong những dự án “khủng” của Max, đang được ghi hình và dự kiến phát sóng mùa đầu tiên trong năm 2027. Theo kế hoạch của nhà sản xuất, Harry Potter bản series sẽ có bảy mùa phim, dựa theo bảy tập truyện đình đám cùng tên của tác giả J.K. Rowling. Khác với tám phần phim (tập truyện thứ bảy được chia làm hai phần phim) đã công chiếu trước đó, Harry Potter bản truyền hình được làm nhiều tập mỗi mùa, do đó có thể khai thác nhiều chi tiết đã bị lược bỏ trong bản phim cũ.

Từ trái qua phải: Bộ ba Hermione - Harry - Ron của bản phim mới.

Tạo hình vai Harry Potter của Dominic McLaughlin.

Alastair Stout trong vai Ron trên phim trường Harry Potter.

Hiện tại, Harry Potter bản truyền hình đã công bố danh sách diễn viên cho các vai diễn quan trọng. Có thể kể đến: Dominic McLaughlin vai Harry Potter, Alastair Stout vai Ron Weasley, Arabella Stanton vai Hermione Granger, Lox Pratt vai Draco Malfoy, John Lithgow vai Albus Dumbledore…

Trong đó, nam diễn viên Paapa Essiedu vai Severus Snape gây tranh luận trái chiều bởi anh được cho không khớp với miêu tả nhân vật theo nguyên tác. Riêng diễn viên thủ vai Chúa tể Hắc ám Voldemort, nhà sản xuất đã tìm được người ưng ý nhưng quyết định “giấu nhẹm” danh tính, đợi đến lúc phim ra mắt sẽ khiến khán giả bất ngờ.

Paapa Essiedu (trái) - Snape bản phim mới và Alan Rickman (phải) - Snape bản phim cũ.

Một số bình luận của netizen:

“Nhưng chúng tôi không muốn gì hơn ngoài những cuốn sách.”

“Sao họ cứ thêm vào những thứ mà chẳng ai yêu cầu thế nhỉ?!?”

“Bản phim cũ đã lược bỏ một số chi tiết có trong truyện để phù hợp với thời lượng của một phim dài ba tiếng. Giờ bản phim mới có thể thêm lại những chi tiết ấy, không cần thêm những thứ không có trong sách đâu.”

“Chẳng ai quan tâm đến việc ngắm nghía nhà cửa nếu nó không phục vụ cho cốt truyện cả.”

“Đây là viết lại cốt truyện rồi chứ chuyển thể gì nữa. Thế mà từ đầu lại bảo là phim sẽ bám sát sách gốc nhất có thể…”

“Chúng ta đã hiểu tính cách của Draco khi Harry lần đầu gặp cậu ta ở tiệm trang phục của bà Malkin rồi, không cần thiết phải có cái dinh thự.”

“Sao nhiều người bi quan trong phần bình luận quá. Tôi thấy vui mà. Chúng ta có thể thấy dinh thự nhà Malfoy, ngôi nhà Muggle của Hermione… Hãy thử tưởng tượng xem, không chỉ có Harry Potter nhận được Thư Cú nhập học, chúng ta có thể thấy nhiều đứa trẻ khác nữa, tuyệt vời đấy chứ!”

“Những chi tiết ấy không làm thay đổi cốt truyện mà còn giúp xây dựng thế giới trong phim. Chúng ta có thể linh hoạt mà không làm hỏng mạch truyện.”

“Thật điên rồ khi có quá nhiều phán xét về loạt phim này trước khi xem, và quá ít người hiểu rằng việc chuyển thể sách một cách cứng nhắc từng chữ sang các phương tiện khác không phải lúc nào cũng truyền tải được nội dung như người ta tưởng.”

“Tôi vẫn thấy hào hứng với loạt phim này!”

“Muốn thêm dinh thự, nhà cửa, xó hẻm gì cũng được, nhưng mà họ đổi diễn viên đóng vai Snape chưa?”