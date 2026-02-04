Khán giả "manifest" concert Chị đẹp - Em xinh, nghĩ luôn các tiết mục kết hợp

Màn trình diễn Rock Thiệp Hồng bùng nổ của Chị đẹp Tóc Tiên và dàn Em xinh gồm MaiQuinn, Yeolan, Đào Tử A1J và Muộii tại Làn Sóng Xanh 2025 đã trở thành cơn sốt, đạt hạng 1 thịnh hành trên YouTube. Từ đây, không ít khán giả thích thú với khả năng một đêm diễn có Chị đẹp và Em xinh kết hợp cùng nhau, mang đến những màn trình diễn hoành tráng. Hiện tại chủ đề này đang được cư dân Threads bàn tán xôn xao.

Sân khấu Rock Thiệp Hồng mở ra tiềm năng về một concert Chị đẹp - Em xinh.

Thậm chí, một cư dân mạng còn phấn khích đến độ thiết kế và chia sẻ một bức ảnh Phụ Nữ Concert, với sự kết hợp giữa logo của 2 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và Em Xinh "Say Hi". Bức ảnh về đêm diễn này nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả, hy vọng có thể "kết nối" được 2 nhà sản xuất đứng sau là YeaH1 và DatVietVAC.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đa phần đều đồng ý để có một đêm concert quy tụ tất cả các Chị đẹp và Em xinh. Một số người còn bắt đầu nghĩ ra những tiết mục kết hợp đặc sắc, ví dụ như Gã Săn Cá và Em Xinh đều có chung chủ đề mỹ nhân ngư.

Trước đó, cả hai concert của Chị đẹp và Em xinh đều diễn ra khá ít ngày, nhất là so với các concert của Anh trai và Anh tài. Nếu Em Xinh còn có 2 đêm mãn nhãn tại TP.HCM và Hà Nội thì Chị Đẹp chỉ có 1 đêm duy nhất tại TP.HCM, và còn là đêm diễn kết hợp cả 2 mùa. Chính vì vậy, cộng đồng người hâm mộ của 2 chương trình "phụ nữ" vẫn luôn hy vọng nhà sản xuất sẽ sớm có những chương trình đặc biệt để dàn Chị đẹp và Em xinh có cơ hội trình diễn, tái hợp nhiều hơn nữa trên sân khấu.