"Dune 2" và những siêu phẩm gây tiếc nuối khi trắng tay tại Quả Cầu Vàng 2025

HHT - Dù được kỳ vọng cao, nhận nhiều đề cử, thế nhưng cả 4 tác phẩm "The Wild Robot", "Anora", "A Complete Unknown" và "Dune: Part Two" đều ra về trắng tay tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay, gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

The Wild Robot

Dựa trên tiểu thuyết dành cho thiếu nhi được yêu mến của nhà văn Peter Brown, The Wild Robot (Robot Hoang Dã) theo chân một cô nàng robot có tên ROZZUM (gọi tắt là Roz), cá thể vốn được tạo ra để phục vụ và nghe theo lệnh con người. Tuy nhiên, sau một tai nạn, cô vô tình mắc kẹt trên hòn đảo hoang, nơi cô học cách sinh tồn, tương tác và kết giao với các "cư dân" động vật trên đảo.

Tại Quả Cầu Vàng 2025, Robot Hoang Dã nhận được 4 đề cử. Tuy nhiên, ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, cả hai tác phẩm được kỳ vọng là The Wild Robot và Inside Out 2 đều phải nhường "hào quang" lại cho Flow, bộ phim thắng giải, được đánh giá cao về kịch bản lẫn kỹ thuật hoạt hình.

Anora

Anora là một bộ phim thuộc thể loại hài kịch, chính kịch, nhận được 5 đề cử tại Quả Cầu Vàng 2025. Phim kể về cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa Anora (Mikey Madison), một nữ vũ công trẻ tuổi và Vanya Zakharov (Mark Eydelshteyn), con trai của một nhà tài phiệt người Nga.

Dù có nhiều đề cử, Anora phải đối mặt với sự cạnh tranh và sức ép lớn từ Emilia Pérez - tác phẩm đã nhận tận 10 đề cử và cũng là cái tên thắng giải Phim nhạc kịch hoặc hài kịch hay nhất năm nay.

A Complete Unknown

A Complete Unknown là phim tiểu sử, chính kịch do Timothée Chalamet đóng chính, phim nhận 3 đề cử tại Quả Cầu Vàng 2025. A Complete Unknown kể về cuộc đời của nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan trong những năm đầu sự nghiệp ở New York vào thập niên 1960.

Trong hạng mục phim chính kịch, A Complete Unknown phải cạnh tranh với các dự án lớn như The Brutalist, Conclave, September 5 và Dune: Part Two.Trong đó, The Brutalist đã giành chiến thắng chung cuộc một cách thuyết phục.

Dune: Part Two

Dune: Part Two (Xứ Cát: Phần Hai) là phần tiếp theo của Dune (2021), chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy cùng tên của nhà văn Frank Herbert. Phim tiếp nối câu chuyện về Paul Atreides (Timothée Chalamet), khi anh lưu lạc đến lãnh thổ của "người bản địa" Fremen, gây dựng nên đội quân của riêng mình và báo thù cho gia tộc.

Mặc dù được kỳ vọng cao, Dune: Part Two chỉ nhận về 2 đề cử và không giành được giải nào. Một phần lý do có thể do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các phim khác trong cùng hạng mục, như The Brutalist và Conclave.

Việc các tác phẩm được đề cử ở nhiều hạng mục nhưng ra về trắng tay không phải chuyện hiếm trên địa hạt giải thưởng quốc tế bởi tính cạnh tranh cao, khắc nghiệt. Dù chưa gặt hái được thành tựu ở Quả Cầu Vàng, khán giả, nhất là những ai yêu mến bốn bộ phim trên đều mong các tác phẩm sẽ làm nên chuyện ở các giải thưởng khác, đặc biệt là Oscar 2025.

Danh sách những giải thưởng nổi bật tại Quả Cầu Vàng 2025 Phim điện ảnh Phim chính kịch hay nhất: The Brutalist Phim nhạc kịch hoặc hài kịch hay nhất: Emilia Pérez Phim hoạt hình hay nhất: Flow Thành tựu điện ảnh và phòng vé: Wicked Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - phim chính kịch: Fernanda Torres (I'm Still Here) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - phim chính kịch: Adrien Brody (The Brutalist) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - nhạc kịch hoặc hài kịch: Demi Moore (The Substance) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - nhạc kịch hoặc hài kịch: Sebastian Stan (A Different Man) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - nhạc kịch hoặc hài kịch: Zoe Saldaña (Emilia Pérez) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - nhạc kịch hoặc hài kịch: Kieran Culkin (A Real Pain) Đạo diễn xuất sắc nhất: Brady Corbet (The Brutalist) Kịch bản hay nhất: Peter Straughan (Conclave) Phim truyền hình Phim truyền hình chính kịch hay nhất: Shōgun Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - phim chính kịch: Anna Sawai (Shōgun) Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - phim chính kịch: Hiroyuki Sanada (Shōgun) Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - hài kịch hoặc nhạc kịch: Jean Smart (Hacks) Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - hài kịch hoặc nhạc kịch: Jeremy Allen White (The Bear) Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Phim truyền hình ngắn tập: Jodie Foster (True Detective: Night Country) Nam diễn viên xuất sắc nhất - Phim truyền hình ngắn tập: Colin Farrell (The Penguin)