Loạt FC kêu gọi dừng bình chọn, các giải thưởng xuất hiện hành vi nghi gian lận

HHT - Thành công của chương trình Anh Trai "Say Hi" đã tiếp sức cho các Anh trai ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thế nhưng không phải ai cũng thành công theo hướng tích cực.

HHT - Mới đây, chuyên trang phê bình NME đã chọn ra Top 10 phim Hàn (bao gồm phim truyền hình chiếu đài và chiếu trên OTT) xuất sắc nhất năm 2024. Đa số đều là những tựa phim có sức công phá mạnh trên toàn cầu, dẫn đầu là "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt), chót bảng là "What Comes After Love" (Câu Chuyện Sau Chia Tay).