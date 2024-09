"Wild Robot" có gì đặc biệt mà được dự đoán là phim hoạt hình hay nhất năm?

HHT - Là dự án mới nhất của DreamWorks - hãng từng tạo nên những tựa phim hoạt hình đình đám như “Kung Fu Panda” và “How to Train Your Dragon”, “The Wild Robot” hứa hẹn chinh phục được khán giả với phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng cùng cốt truyện mới mẻ, có chiều sâu.

Dựa trên tiểu thuyết dành cho thiếu nhi được yêu mến của nhà văn Peter Brown, The Wild Robot (tựa Việt: Robot Hoang Dã) theo chân một cô nàng robot có tên ROZZUM (gọi tắt là Roz), cá thể vốn được tạo ra để phục vụ và nghe theo lệnh con người. Tuy nhiên, sau một tai nạn, cô vô tình lưu lạc và mắc kẹt trên hòn đảo hoang.

Không có chủ nhân hay "đồng loại" ở gần, nàng người máy Roz (Lupita Nyong'o lồng tiếng) bắt đầu hành trình khám phá thiên nhiên, học cách sinh tồn, tương tác và kết giao với "cư dân" trên đảo là những động vật như gấu, chồn, cáo, gấu mèo, và đặc biệt là chú ngỗng nhỏ Roz vô tình giúp đỡ và nhận nuôi.

Tại buổi chiếu sớm dành riêng cho giới phê bình ở Liên hoan phim quốc tế Toronto vào đầu tháng 9 vừa qua, The Wild Robot đã gây ấn tượng mạnh mẽ và nhận về nhiều lời khen ngợi. Đa phần đánh giá cao các chủ đề về ý thức sinh thái, tính khuyến khích hành trình trưởng thành không đi theo lối mòn và sự áp đặt dành cho các bạn trẻ, sâu xa hơn là việc khắc họa sự xung đột và mối quan hệ bền vững giữa công nghệ và thiên nhiên được thể hiện trong phim.

Hai tạp chí lớn là Variety và Deadline đã nhấn mạnh The Wild Robot có tiềm năng trở thành tác phẩm mang đến sự bùng nổ lớn cuối năm 2024, The Hollywood Reporter, Vanity Fair dự báo phim sẽ là ứng cử viên nặng ký tranh tài ở hạng mục Hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar năm tới, thậm chí tờ The Wrap còn cho rằng đây là "bộ phim hoạt hình hay nhất năm.”

Ngoài tiềm năng về nội dung, Robot Hoang Dãcũng sở hữu sự đầu tư chỉn chu cho phần hình ảnh, âm thanh, điều này thể hiện rõ qua những trailer đã được hé lộ. Với những tiền lệ thành công của các tác phẩm phim hoạt hình chuyển thể từ sách, chẳng hạn như The Iron Giant (1999), The Wild Robot được kỳ vọng sẽ tái hiện những thước phim tuyệt đẹp và cách xây dựng thế giới trong nguyên tác một cách sống động, hấp dẫn và đầy cảm xúc.

The Wild Robot sẽ công chiếu lần đầu tiên vào ngày 27/9 và dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào ngày 11/10 sắp tới.