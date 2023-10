"Em út SM" RIIZE lạ mà quen trong MV mới "Talk Saxy", giọng hát là "át chủ bài"

HHT - Màn "tái xuất giang hồ" của RIIZE cùng ca khúc "Talk Saxy" đã đem đến cho khán giả những cung bậc và trải nghiệm âm nhạc mang đậm cá tính nghệ thuật của nhóm.

Mới đây, RIIZE đã chính thức trở lại đường đua K-Pop với đĩa đơn mang tên Talk Saxy. Đáng chú ý, đây chính là lần trở lại đầu tiên của "em út SM" sau sự thành công của ca khúc debut Get A Guitar, vì vậy Talk Saxy nghiễm nhiên trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được công chúng mong đợi ngay khi bài hát được "ra lò".

Talk Saxy được giới thiệu là một ca khúc Dance với đặc trưng là đoạn riff saxophone gây nghiện kết hợp cùng nhịp bass 808 mạnh mẽ. Không khó để nhận ra RIIZE đang tạo nên một "vũ trụ nhạc cụ". Bài hát ra mắt Get A Guitar tập trung sức hút âm nhạc và thông điệp truyền tải từ chiếc đàn guitar. Talk Saxy với toàn bộ spotlight thuộc về chiếc kèn saxophone - từ cách đặt nhan đề chơi chữ "Saxy" đến âm thanh saxophone tràn ngập "xâm chiếm" toàn bộ giai điệu của bài hát.

Màn ra mắt thành công của RIIZE với những nhạc phẩm đầu tay như Get A Guitar, Memories hay Siren đã mang lại làn gió mới cho nền giải trí K-Pop. Điều đó đã vô hình tạo áp lực cho sản phẩm trở lại của nhóm, liệu RIIZE sẽ duy trì được chất nhạc "nịnh tai" mà công chúng đang dành thiện cảm hay không?

Với Talk Saxy, RIIZE mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ, táo bạo hơn những gì cả nhóm đã từng làm trước đó. Mở đầu bằng đoạn riff saxophone đầy gọi mời và khiêu khích, các chàng trai ngay lập tức "khủng bố" người nghe bởi sự mạnh mẽ từ cách hát có phần "giật gân" pha trộn cùng những lời rap và phần bè tùy hứng, tạo cảm giác nghịch ngợm, tinh quái.

Phần tiền điệp khúc được đánh giá cao bởi sự hỗ trợ ăn ý của saxophone, nhịp trống bass dồn dập và "người bạn cũ" guitar tạo nên nhiều tầng lớp âm thanh đủ sức nâng cảm xúc của người nghe đến đỉnh điểm - thời điểm thích hợp nhất để "thả" một đoạn điệp khúc thật sự bắt tai và "chốt hạ" ấn tượng cho tổng thể ca khúc.

Đáng tiếc là Talk Saxy lại không nắm bắt được thời cơ đó khi đoạn hook "Ra pa pa pa when you call my name" không đủ sức gánh được kỳ vọng của người nghe. Nhiều khán giả đánh giá những thanh âm "vô tri" như "ra pa pa" thật sự gây nhàm chán, trong khi những ý kiến khác lại cho rằng sự có mặt của cụm từ này tạo cảm giác mới mẻ cho bài hát. Tuy nhiên, RIIZE đã "gỡ gạc" tranh cãi này khi tiếp nối đoạn hook bằng màn hòa âm trầm ấm, kết thúc điệp khúc bởi sự nhịp nhàng của những giọng hát trứ danh đến từ nhà SM.

Điểm sáng của Talk Saxy là màn thể hiện kỹ năng vocal "mướt mát" từ 6 chàng tân binh. Từ khúc bridge mang sự êm ái đặc trưng của thể loại R&B với bộ gõ nhẹ nhàng cùng những hợp âm organ điện được tính toán, đặt để cẩn thận cho đến phần điệp khúc cuối bùng nổ với những đoạn ad-lib "khủng", RIIZE đã thành công làm người nghe phải nhấn replay cho ca khúc.

MV của Talk Saxy truyền tải được nguồn năng lượng nhiệt huyết và rõ hình tượng nghệ thuật mà RIIZE đang hướng đến: Những idol mang phong cách old fashion, hoài niệm nhắc nhớ về những nhóm K-Pop thế hệ đầu tiên.

Talk Saxy vẫn là một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, có tính toán và thể hiện được sự nỗ lực, kỳ công của cả nhóm trong việc truyền tải một hình tượng nghệ thuật "lạ mà quen" trong mắt khán giả. Dù vẫn chưa phải là màn trở lại xuất sắc nhất của các chàng trai RIIZE, nhưng Talk Saxy vẫn đủ sức đại diện cho cá tính âm nhạc độc đáo của nhóm. Hơn hết, công chúng có quyền hy vọng vào những bước tiến mới mà RIIZE sẽ mang đến cho nền nhạc pop Hàn Quốc trong tương lai.