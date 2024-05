RM trốn chạy hiện thực, mang tới trải nghiệm mới toanh trong MV "Come Back To Me"

HHT - RM (BTS) trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc mở đường "Come Back To Me", chiêu đãi người hâm mộ âm nhạc đầy chất tự sự và những thước phim mang tính nghệ thuật, mang tới trải nghiệm mới lạ với thời lượng trái ngược của MV và audio.

Come Back To Me - bài hát pre-release (mở đường) cho album solo thứ 2 Right Place, Wrong Person của RM (BTS) đã chính thức được phát hành.

Thuộc thể loại Indie Pop, Come Back To Me được RM chắp bút, đồng sáng tác và hòa âm với những nghệ sĩ đa tài, trong đó có sự xuất hiện của Kuo - thành viên của ban nhạc Đài Loan Sunset Rollercoaster đảm nhiệm guitar và bass. Ca khúc mang thông điệp mọi thứ rồi sẽ quay trở lại nhưng không phải tất cả.

RM mở ra chủ đề chính của album về khái niệm "đúng và sai", đồng thời xem xét những cảm xúc trái ngược nhau của những cá nhân muốn thử thách điều mới mẻ, nhưng cũng muốn tự thỏa mãn với thực tế.

Đây cũng chính là ca khúc chưa đặt tên mà RM đã gửi tặng người hâm mộ tại buổi concert encore SUGA | Agust D TOUR D-DAY THE FINAL vào tháng 8 năm ngoái.

MV ngay từ lúc thông báo phát hành đã thu hút đông đảo sự chú ý khi được cầm trịch bởi đạo diễn từng đạt giải Emmy - Lee Sung Jin, hội tụ đội ngũ làm phim và dàn diễn viên tài năng của màn ảnh Hàn Quốc, bao gồm đạo diễn nghệ thuật Ryu Seong Hee (The Handmaiden, Cô gái mặt nạ, Quyết tâm chia tay...), chỉ đạo quay phim Kim Woo Hyung (1987, Thu muộn...), diễn viên Kim Min Ha (Pachinko).

MV có nhiều tình tiết được dựa trên cuốn sách The Midnight Library, mô tả lại những khoảnh khắc và những điều hối tiếc nhất trong cuộc đời. RM khắc họa một "cái tôi" mắc kẹt trong nhiều thời không, bị choáng ngợp khi trải nghiệm cuộc sống khác. RM đã thành công diễn tả sự bối rối khi phải tiếp nhận nhiều tình huống và thân phận khác nhau như người chồng, cha, bạn trai và đứa trẻ.

Phân cảnh cuối MV, bối cảnh bao quát như mang hàm ý cuộc sống tưởng chừng phức tạp, khó khăn với nhiều tầng lớp. Nhưng khi nhìn từ trên cao xuống, bạn sẽ nhận ra nó chỉ như một tập hợp đơn thuần, thậm chí những điều tưởng lớn lao cũng chỉ vô cùng nhỏ bé.

Trái ngược với thông thường MV sẽ có thời lượng dài hơn bản audio, Come Back To Me lại ra mắt bản audio trên Spotify có độ dài lên đến gần 6 phút rưỡi, trong khi MV là 5 phút 42 giây.

Bên cạnh đó, người hâm mộ đã phát hiện MV Come Back To Me xuất hiện trên Letterboxd - trang web toàn cầu dành cho việc thảo luận và khám phá phim, được người xem sử dụng nó như một cuốn nhật ký để ghi lại và chia sẻ ý kiến ​​về các bộ phim đã xem. Người hâm mộ kì vọng MV Come Back To Me sẽ có cơ hội chạm ngõ đến các đề cử và giải thưởng phim ngắn.

Album Right Place, Wrong Person có tổng cộng 11 bài hát và 5 MV đề cập đến những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy mình như một người xa lạ không hòa nhập sẽ chính thức trình làng vào ngày 24/5.