"Em xinh" Mỹ Mỹ nhận "vía" từ Quỳnh Anh Shyn, khoe khoảnh khắc được cầu hôn

HHTO - Chiều 23/6, "Em xinh" Mỹ Mỹ thông báo đến khán giả đã nhận lời cầu hôn của bạn trai, xúc động chia sẻ về hành trình hơn nửa thập kỷ đồng hành cùng nhau.

Chiều 23/6, "Em xinh" Mỹ Mỹ khiến người hâm mộ và bạn bè, đồng nghiệp "hạnh phúc lây" khi xác nhận sắp "làm vợ người ta". Trên trang Instagram cá nhân, Mỹ Mỹ để lại hai câu thơ: "Hoa đào rực rỡ sắc hồng. Chúc anh năm mới được làm chồng em".

Mỹ Mỹ khoe chiếc nhẫn được bạn trai cầu hôn.

Nữ ca sĩ cũng kể lại hành trình cả hai đồng hành bên nhau trong suốt hơn 6 năm qua. Cô cho biết bạn trai là người luôn đứng đằng sau âm thầm hỗ trợ, luôn bao dung đón nhận tất cả sự thay đổi của cô. Anh chàng còn là một người "bạn trai toàn năng" một lúc kiêm nhiều nghề như làm bồ, làm trợ lý, làm tài xế, bác sĩ tâm lý, phụ huynh, cảnh sát, máy rửa bát, đồng hồ báo ngủ, demo checker… và sắp tới là làm chồng. Những lời gửi gắm giản đơn nhưng cho thấy Mỹ Mỹ đã - đang - và sẽ được "nửa kia" trân trọng, cưng chiều hết mực.

Đặc biệt, netizen bày tỏ sự thích thú khi Mỹ Mỹ hé lộ lý do tung bộ ảnh được chụp từ đầu năm nay: Nhờ sự động viên và "kiến tạo" của cặp đôi Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng. Hiện tại, Mỹ Mỹ chưa công bố thời gian cả hai lên xe hoa nhưng người hâm mộ dự đoán ngày vui này sẽ không còn xa, có thể là đầu năm sau. Bởi lẽ, giọng ca sinh năm 1996 tâm sự rằng đầu năm quay Sóng bảo vẫn chưa muốn lấy chồng nhưng "người ấy" "cho phép" vừa lấy chồng vừa đi chơi.

Chia sẻ niềm vui cùng cô bạn đồng niên Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn hóm hỉnh: "Gia đình chúng tôi US UK cùng được đưa nhẫn bởi 2 anh Nam, cùng ở nước ngoài, cùng năm 2026, và cùng 2 bộ nêu tróc". Ngoài ra, Tóc Tiên, Vũ Thảo My, Muộii,... cũng dành những lời chúc mừng đến đôi bạn trẻ.

Đi du lịch nước ngoài cùng nhau, Mỹ Mỹ được bạn trai cầu hôn.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, thông tin về bạn trai của Mỹ Mỹ được dân mạng ráo riết tìm kiếm khi có mặt cùng nữ ca sĩ trong chuyến du lịch cùng các "Em xinh" Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Orange và Tăng Duy Tân, wokeup, Nam Phùng. Thực chất, Mỹ Mỹ vốn không giấu chuyện tình cảm, cô từng cho biết đã có mối tình nửa thập kỷ với bạn trai.

Nếu như "cỗ máy nhảy" Mỹ Mỹ miệt mài theo đuổi con đường ca hát, thì Hoài Nam cũng có học vấn và công việc liên quan đến nghệ thuật. Trên mạng xã hội, Hoài Nam và Mỹ Mỹ không ngần ngại ủng hộ, gắn thẻ tài khoản cá nhân để chia sẻ các khoảnh khắc trong cuộc sống, tiếp sức, ủng hộ các dự án của nhau.

Hành trình bên nhau của Mỹ Mỹ - Hoài Nam. Nguồn clip: @yntochg.ex

Anh chàng từng theo học tại Đại học Bournemouth, chuyên về nghệ thuật tại Anh và tốt nghiệp Thạc sĩ. Sau đó, Hoài Nam làm việc sản xuất, tham gia thực hiện nhiều MV cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, Hòa Minzy, Khắc Hưng... Năm 2025, Hoài Nam tham gia sản xuất MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình do Hòa Minzy thể hiện, gặt hái được thành tích "khủng".