"Em xinh" Ngô Lan Hương ra về khi chưa kịp bứt phá, Bích Phương khóc cạn nước mắt

HHT - Là 1 trong 6 Em Xinh "Say Hi" phải dừng lại trong tập 5, Ngô Lan Hương là cái tên gây tiếc nuối với nhiều khán giả khi chưa có nhiều cơ hội bứt phá trong chương trình.

Trong tập 5 Em Xinh "Say Hi", Ngô Lan Hương là 1 trong 6 thí sinh phải dừng bước sau vòng Live stage 2. Đây là kết quả của cuộc chiến gay cấn giữa 4 đội do 52Hz, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Miu Lê dẫn dắt. Team của 52Hz chiến thắng và là đội duy nhất bảo toàn được đội hình, trong khi các thành viên của ba đội còn lại phải bước vào cuộc chiến cân não để sinh tồn.

Ngô Lan Hương vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Em muốn cảm ơn chị Bích Phương. Chị ơi, chị không phải xin lỗi bọn em, chị đã làm hết sức rồi" - cô gửi lời động viên đến "chị cả". Dù còn nhiều dự định chưa được thực hiện, giọng ca Đi Giữa Trời Rực Rỡ vẫn xem đây là một hành trình đẹp vì được đồng hành và học hỏi từ các chị em trong "gia đình" Em Xinh "Say Hi".

Tại Live stage 1, Ngô Lan Hương cùng nhóm Đôi Mắt thể hiện ca khúc Easier, gây thiện cảm với khán giả bởi năng lượng dễ thương, ngọt ngào. Đây cũng là tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân của cô nàng.

Sang đến Live stage 2, nữ ca sĩ đội Bích Phương trình diễn tiết mục Red Flag, đem đến sân khấu mang đậm tinh thần nữ quyền với concept "biker girls" táo bạo. Với phong cách quyến rũ, vũ đạo lôi cuốn, Ngô Lan Hương được đánh giá là có cú "lột xác" so với những vòng thi trước. Dù có lợi thế 50 điểm cộng từ vòng đấu giá trước đó, đội Bích Phương chỉ đạt 332 điểm và ngậm ngùi về nhì.

Ngô Lan Hương không phải là gương mặt xa lạ khi sở hữu nhiều ca khúc viral như Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Anh Muốn Đưa Em Về Không... Cô nàng sở hữu chất giọng nội lực, truyền cảm cùng phong cách biểu diễn ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính. Đặc biệt ở mỗi Live Stage, Ngô Lan Hương đều tham gia chắp bút, cho thấy sự "đa-zi-năng" của ca sĩ 9X. Ngay sau khi rời chương trình, nữ ca sĩ lập tức "nhá hàng" ca khúc mới Cảm Ơn, Cảm Ơn.