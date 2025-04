Em Xinh "Say Hi": Vũ Thảo My, LyLy nóng lòng lộ diện, nhiều FC có cùng động thái

HHT - Sau khi những hình ảnh "nhá hàng" về dàn Em Xinh "Say Hi" gây chú ý, netizen tiếp tục "soi" được FC của Bích Phương, Orange, Phương Mỹ Chi... cùng thông báo lịch ghi hình một chương trình thực tế về âm nhạc vào ngày 26/4.

Em Xinh "Say Hi" liên tục chiếm sóng mạng xã hội những ngày qua sau khi Ban tổ chức (BTC) tung hình ảnh mờ "nhá hàng" về dàn nghệ sĩ nữ. Đáng chú ý, giữa lúc dân mạng đang trổ tài làm "thám tử", gọi tên Miu Lê, Tiên Tiên, Bảo Anh... thì một số nữ ca sĩ/rapper lại khiến fan phấn khích khi để lộ chi tiết ngầm xác nhận tham gia chương trình.

Trên kênh broadscast cá nhân, các tân binh Gen Z như Chi Xê, Ánh Sáng AZA, Yeolan bất ngờ hẹn gặp fan tại buổi ghi hình cho một show "nho nhỏ" vào ngày 26/4. Yeolan hào hứng rủ fan "chốt đơn": "Tình hình là 26/4 này em có một buổi diễn xinh yêu nho nhỏ, có 10 slot xem, các bạn yêu ai đi được thì ghé ủng hộ em Deo Nan nha".

Bên cạnh đó, các FC của Ngô Lan Hương, Orange, Phương Mỹ Chi, Mỹ Mỹ "không hẹn mà gặp", cùng đăng bài thông báo "mở đăng ký tham gia show ngày 26/4" cùng thần tượng. Quản trị viên FC cho biết các nghệ sĩ sẽ có một ngày ghi hình cho chương trình thực tế về âm nhạc tại phim trường ở TP.HCM, mời fan đến cổ vũ.

Chưa dừng lại, ca sĩ LyLy, Vũ Thảo My, Phương Ly bất ngờ xâm chiếm mạng xã hội, "thoại" nhiều hơn trên "Thờ-rét City". Vũ Thảo My hào hứng đưa thông điệp "chơi Threads thôi", liền bị bà xã JustaTee - Giám đốc âm nhạc Em Xinh "Say Hi" và nhiều khán giả "bắt bài": "Nằm vùng à chị My", "Chị tham gia Em Xinh Say Hi chứ gì"...

Trước động thái BTC tung hình ảnh "mập mờ" còn các nghệ sĩ tích cực "mảng miếng", netizen thích thú: “Mê mấy cổ quá, chương trình giấu bao nhiêu thì mấy cổ tự tung hint bấy nhiêu”, “Em xinh này cũng quậy không thua kém gì các anh trai”, “Mấy em xinh dễ thương ghê, muốn công khai lắm rồi”.