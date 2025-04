Bảo Anh xuất hiện trong đội hình Em Xinh "Say Hi", phản ứng của netizen ra sao?

HHT - Sau khi ban tổ chức Em Xinh "Say Hi" nhá hàng bức ảnh ở định dạng làm mờ về dàn nghệ sĩ nữ tham gia chương trình, netizen nhanh chóng "soi" ra bóng dáng của ca sĩ Bảo Anh, gây bàn tán xôn xao.

Mới đây, BTC Em Xinh "Say Hi" vừa "nhá hàng" một bức ảnh tổng hợp các nghệ sĩ và MC dẫn dắt chương trình. Dù dàn "em xinh" đã được làm mờ nhưng netizen vẫn tinh ý nhận ra nhiều cái tên quen thuộc như Quỳnh Anh Shyn, Miu Lê, Vũ Thảo My, Tiên Tiên... Trong đó, Bảo Anh cũng là nghệ sĩ được dân mạng nhanh chóng "soi" ra và trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Một bộ phận netizen tỏ ra khó hiểu khi Bảo Anh từng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1 nay lại xuất hiện tại Em Xinh "Say Hi", hai chương trình có đơn vị sản xuất đối lập, cạnh tranh nhau. Động thái này của Bảo Anh được nhiều netizen đánh giá không chuyên nghiệp. Cụ thể, khi tham gia Chị Đẹp, trước thềm Công diễn 1 lên sóng, Bảo Anh bất ngờ thông báo rút lui, không tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Hậu "đạp gió", dàn Chị Đẹp tiếp tục "chạy sô", cùng tham gia ghi hình chương trình Tết Đẹp. Dẫu vậy, sau khi tập luyện, Bảo Anh tiếp tục vắng mặt trên sân khấu vào ngày lên sóng.

Trong khi đó, vào thời điểm tháng 8/2024, "chị đẹp" Bảo Anh trở thành khách mời đặc biệt, xuất hiện tại chương trình Anh Trai "Say Hi", hỗ trợ các "anh trai" Lou Hoàng, Quang Hùng MasterD, Song Luân, Dương Domic trình diễn ca khúc Cứ Để Anh Ta Rời Đi.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, nhiều khán giả đưa ra những lý do hợp tình hợp lý cho trường hợp Bảo Anh rời Chị Đẹp. Fan phát hiện ở Công diễn đầu tiên, Bảo Anh cùng các "chị đẹp" đã chuẩn bị xong tiết mục nhưng bị BTC "tạo chông gai" vào phút cuối. "Chị đẹp" Quỳnh Nga - thành viên chung đội với Bảo Anh từng than thở: "Đổi bài từ Ưng Quá Chừng sang Đi Đu Đưa Đi, còn có 72 giờ để tập và diễn". Bên cạnh đó, thời điểm năm 2023, Bảo Anh vừa sinh em bé, sức khỏe không đảm bảo trước cường độ làm việc gấp rút.

Về việc Bảo Anh xác nhận tham gia Em Xinh "Say Hi", một bạn khán giả đưa quan điểm: "Mình thấy nghệ sĩ tham gia hai chương trình ở hai công ty khác nhau cũng bình thường. Chẳng qua cả hai có format tương tự khiến fan tranh cãi". Bên cạnh đó, xét về góc độ làm nghề của một nghệ sĩ, nhiều ý kiến đồng ý rằng "dù sao ai cũng cần tìm ánh hào quang", khi được một chương trình ngỏ lời mời, cảm thấy phù hợp với bản thân thì xác nhận tham gia.