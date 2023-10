Eric Nam rung động trước vẻ đẹp của Hội An, ngồi thuyền thúng cực hài hước

HHT - Eric Nam tỏ ra vô cùng hứng thú với những trải nghiệm đặc sắc, mới lạ tại Hội An trong video mới. Đặc biệt, biểu cảm của anh chàng khi trải nghiệm "bộ môn múa thúng" khiến người xem "cười ngặt nghẽo".

Trong thước phim ngắn mới đây của mình, Eric Nam đã chia sẻ những trải nghiệm "có 1-0-2" tại Hội An vào hồi tháng 7 năm nay khiến người hâm mộ Việt thích thú. Bản thân anh chàng cũng bày tỏ sự hào hứng: "Tôi vẫn luôn thấy rung động khi nghĩ về Việt Nam. Với Hội An, đây là thành phố có mọi thứ để trải nghiệm".

Nhắc đến Hội An, người ta sẽ nhớ ngay đến thúng chai (hay thuyền thúng). Eric Nam cũng có trải nghiệm nhỏ trên chiếc thuyền này. Ban đầu, anh tỏ ra "chill chill", ngắm cảnh đẹp của rừng dừa Bảy Mẫu, đến khi người lái bắt đầu màn múa thúng độc đáo, Eric lập tức thay đổi sắc mặt. Biểu cảm "quay cuồng" cùng câu nói liên tục "Tôi sẽ nôn ra mất!" của anh khiến khán giả cười ngất.

Giọng ca Good For You còn tận hưởng hoạt động "đi bộ dưới nước" tại bãi biển Cù Lao Chàm. Lần đầu đội mũ bảo hiểm cung cấp dưỡng khí và tận mắt ngắm rặng san hô tự nhiên, Eric Nam phải thừa nhận trải nghiệm này "còn hấp dẫn hơn cả lặn với ống thở". Tất nhiên, chàng ca sĩ Hàn Quốc cũng không thể bỏ qua việc ngắm nhìn khu phố cổ Hội An.

Lần theo con đường sỏi nhẵn nhụi, đến với Chùa Cầu, công trình tồn tại hơn 4 thế kỷ với kiến trúc công phu, cùng với Nhà Cổ Phùng Hưng - ngôi nhà có lịch sử lâu đời, nam ca sĩ không ngừng cảm thán: “Phố Cổ Hội An thật sự rất đẹp, chúng ta rất cần bảo tồn và trân trọng những giá trị mà nơi đây sở hữu”.

Eric Nam sinh năm 1988, anh là một ca sĩ, MC, nhạc sĩ, diễn viên và doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Giọng hát ngọt ngào cùng cách nói chuyện khéo léo, duyên dáng giúp Eric Nam sở hữu lượng lớn người hâm mộ và được lòng công chúng. Anh từng được tạp chí GQ Hàn Quốc bình chọn là "Người Đàn Ông Của Năm" và được tạp chí Times của Mỹ trao tặng giải thưởng TIME100 Impact.