Family by Choice tập 2: Joo Won gặp rắc rối vì hai người anh đào hoa, giông bão đến sau cánh cửa nhà

HHT - Tập 2 của “Family by Choice” - “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” bản Hàn vẫn nhẹ nhàng, ấm áp, thậm chí không thiếu những tiếng cười vui vẻ. Nhưng giông tố dường như đã đến rất gần sau cánh cửa nhà, âm thầm đe dọa hạnh phúc của gia đình nhỏ đặc biệt gồm hai ông bố và ba đứa trẻ.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 2 Family by Choice (Chọn Làm Người Một Nhà) bắt đầu với cảnh sau bữa ăn sáng của tập 1. Bộ ba Yoon Joo Won, Kim Sanha và Kang Hae Joon cùng ngồi xe buýt đến trường. Lúc này, lý do cho việc Joo Won (Jung Chae Yeon) muốn thực hiện việc nhận con nuôi và cả ba có chung họ cũng được tiết lộ.

Hóa ra ngay từ khi học cấp hai, Joo Won đã thường xuyên phải làm “bồ câu đưa thư” bất đắc dĩ, nhận thư tình và quà của các bạn gái gửi cho hai ông anh không chung dòng máu của mình. Vì Sanha (Hwang In Yeop) và Hae Joon (Bae Hyun Sung) chẳng có phản hồi gì, các cô gái lại nghĩ rằng là do Joo Won giấu đi. Họ gây sự với Joo Won và chất vấn cô liệu họ có phải là anh em thật không, vì mỗi người có một họ khác nhau. Khi lên trung học, Joo Won không muốn “lịch sử” lặp lại.

Chẳng may, điều Joo Won lo lắng đã đến nhanh hơn cô nghĩ. Hiện tại, Sanha đã trở thành nam sinh cuối cấp nổi tiếng trong trường, với vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập xuất sắc. Còn Hae Joon lại là ngôi sao trên sân bóng rổ, với nụ cười tỏa nắng. Các nữ sinh trong trường tương tư hai anh chàng, lại tìm đến Joo Won để nhờ đưa thư. Có hai cô gái trong số đó đã gây sự với Joo Won và khiến cô ngã nhào xuống ao.

Gần như ngay lập tức, Hae Joon và Sanha đã đến để giải vây cho Joo Won. Nhưng rắc rối với các cô gái chưa dừng lại ở đó, khi Do Hui Ju - nữ sinh nổi tiếng trong trường gây hấn với Joo Won cùng lý do tương tự. Cô thích Sanha nhưng bị anh lạnh nhạt nên đem ấm ức trút lên Joo Won. Cô tự ngã nhưng lại làm ra vẻ bị Joo Won bắt nạt. Với diễn xuất sắp sánh ngang với Ảnh hậu Rồng Xanh, Do Hui Ju khiến Joo Won bị nhiều bạn học trong trường xì xào bàn tán, phải mang tiếng xấu.

Lần này, Hae Joon và Sanha lại đến giải vây giúp Joo Won. Khi thấy Joo Won bị mọi người công kích, vì muốn sự việc nhanh chóng êm xuôi, Hae Joon khuyên Joo Won nên xin lỗi Do Hui Ju. Sanha đã xuất hiện và ngăn lại vì Joo Won không làm gì sai. Với lập luận sắc bén, Sanha giúp Joo Won được minh oan, đồng thời thông qua đó cũng có ý cảnh cáo các cô gái xấu tính.

Dù khá ồn ào nhưng thực chất các cô gái ở trường không gây ra quá nhiều rắc rối cho bộ ba, ngay cả khi Joo Won hờn giận Sanha vì nhầm tưởng anh đang hẹn hò với Do Hui Ju, hay cả lúc cô bị sốc khi biết Hae Joon đã từng hẹn hò với Do Hui Ju. Những hờn giận của Joo Won nhanh chóng được thổi bay với lời giải thích thật lòng của Sanha và chiếc bánh kem ngon lành của Hae Joon.

Rắc rối thật sự của Family by Choice tập 2 đến từ những người lớn đã rời bỏ những đứa trẻ năm ấy, thậm chí đến nay vẫn chưa hề trở lại. Mẹ của Sanha nay đã tái hôn, có một đứa con gái riêng. Bà không trở về thăm Sanha nhưng luôn gián tiếp cho cậu biết cuộc sống mới của mình, khiến vết thương lòng vì bị mẹ bỏ rơi trong cậu đau nhói. Joo Won và Hae Joon đã làm Sanha vui lên khi giả vờ kiếm chuyện về những chai dầu gội đầu.

Về phần Hae Joon, sau khi bỏ cậu lại và lên Seoul, mẹ của cậu cũng chưa quay trở lại. Dù bên ngoài luôn cười đùa, vui vẻ, nhưng trong lòng Hae Joon vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn. Khi thấy bóng dáng một người phụ nữ trên phố, tưởng đó là mẹ, Hae Joon vội vã đuổi theo. Trong lúc Hae Joon vẫn thầm mong ngóng mẹ trở về thì người bố ruột chẳng biết từ đâu xuất hiện, đến tận trường tìm cậu.

Tập 2 của Family by Choice vẫn rất ấm áp, thậm chí có không ít các phân cảnh vui nhộn, mang đến những tiếng cười nhẹ nhàng. Nhưng kết thúc tập dường như hé lộ giông bão đã đến rất gần cánh cửa căn nhà của gia đình nhỏ đặc biệt gồm hai ông bố và ba đứa trẻ. Liệu Hae Joon có rời khỏi ngôi nhà ở tầng 2 để đi cùng bố ruột của mình?

Family by Choice là phiên bản remake của Hàn Quốc từ bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành). Phim phát sóng vào mỗi thứ Tư hàng tuần.