"Family By Choice" khởi đầu ấm áp, chiếm trọn trái tim khán giả vì quá đáng yêu

HHT - Theo nhật báo Chosun Ilbo, cựu thành viên NCT - Taeil bị nghi ngờ đã hiếp dâm một người phụ nữ say rượu cùng với 2 người khác. Netizen phản ứng dữ dội bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc có thể sánh ngang với bê bối "chấn động" một thời Burning Sun.

HHT - 2 tập tuần này của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) sẽ căng thẳng hơn khi không phải một mà là 2 tên sát nhân xuất hiện. Kang Bit Na đang dần có những cảm xúc của con người. Han Da On lại đột nhiên thay đổi muốn tin tưởng Bit Na?