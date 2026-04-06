Fan đội mưa mừng Wanna One tái hợp, "tóm sống" Park Jihoon quên nhịp "Nayana"

HHTO - Như lời hứa, Wanna One tái hợp, gặp lại fan vào đúng lúc hoa anh đào nở rộ. Điều đáng tiếc của buổi gặp gỡ là mọi thứ diễn ra quá chóng vánh.

Sáng 6/4, Wanna One chính thức tái hợp tại buổi gặp mặt (opening ceremony) trước thềm phát hành chương trình thực tế WANNA ONE GO: Back to Base. Kang Daniel không thể tham gia do đang nhập ngũ. Lai Kuan Lin đã giải nghệ. Nhưng cả hai đều được "đưa lên sân khấu" bằng... standee.

Sau 7 năm kể từ khi Wanna One chính thức tan rã, fan đã được nghe lại các chàng trai cùng chào bằng khẩu hiệu.

Wannable ngấn lệ với khoảnh khắc 9 chàng trai ôm nhau ngày tái hợp.

9 chàng trai mặc đồng phục, ngay khoảnh khắc vừa bước ra đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Nhóm lần lượt chia sẻ cảm xúc khi được gặp lại Wannable (fandom nhóm) với tư cách thành viên của Wanna One sau 7 năm. Các chàng trai cùng thực hiện lại một đoạn vũ đạo "Nayana". Park Jihoon được "tóm sống" hơi quên bài nhẹ.

Vì chỉ là sự kiện gặp mặt nhân dịp phát hành chương trình thực tế nên Wanna One chỉ có thời gian ngắn giao lưu với fan. Người hâm mộ xem livestream (phát trực tiếp) ngỡ ngàng vì khoảnh khắc gặp lại quá chóng vánh.

Fan tập trung ở nơi tổ chức trước "giờ G".

Dù là thứ 2 đầu tuần nhưng lượng lớn fan vẫn tập trung ở khu Sangam-dong để gặp Wanna One. Người hâm mộ được bắt gặp "camp rào" từ chiều 5/4, đến đêm, hàng trăm fan "đội mưa" xếp hàng. Trên mạng xã hội, không ít Knet đăng lại khung cảnh hàng dài người nối nhau với chú thích ngỡ ngàng "Chuyện gì xảy ra ở Sangam vậy?".

Bài đăng kinh ngạc dòng người xếp hàng xuyên đêm ở Sangam chờ vào xem buổi gặp mặt của Wanna One thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên X.

Wanna One tan rã vào năm 2019. Năm 2021, nhóm tái hợp lần đầu tiên trên sân khấu MAMA, Lai Kuan Lin không có mặt nhưng vẫn đăng Story Instagram ủng hộ tiết mục. Ngày 28/4, Wanna One sẽ một lần nữa tề tựu trong chương trình thực tế WANNA ONE GO: Back to Base, dự kiến sẽ mang đến câu chuyện cảm động và nhiều khoảnh khắc hài hước. Vì nhập ngũ, Kang Daniel được cho là sẽ chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ khởi đầu. Lai Kuan Lin chỉ xuất hiện lướt qua ở teaser thông qua video call, hiện chưa rõ em út có trở lại cùng ghi hình hay không.