Phim Hàn tháng 4: Byeon Woo Seok trở thành hoàng tử, Ahn Hyo Seop hóa nông dân

HHTO - Phim Hàn lên sóng trong tháng 4 gây chú ý với sự trở lại của những mỹ nam như Byeon Woo Seok, Ahn Hyo Seop, Woo Do Hwan… Và dĩ nhiên cũng không thể thiếu các nữ thần với IU, Kim Go Eun, Park Bo Young, Shin Hae Sun, Go Youn Jung… Ai là con cháu hoàng gia, ai trở thành nông dân trồng nấm, và ai chẳng may vướng vào đường dây tội phạm?

Bloodhounds 2 (3/4)

Diễn viên: Woo Do Hwan, Lee Sang Yi, Bi Rain

Sau khi triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi trong phần 1, Kim Gun Woo (Woo Do Hwan) trở lại với môn thể thao quyền anh và ước mơ trở thành nhà vô địch. Lần này, Gun Woo gặp phải Baek Jung (Bi Rain) - một gã quyền lực và đáng sợ, cầm đầu một đường dây cá độ ngầm xoay quanh quyền anh. Hắn không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để lôi kéo Gun Woo “nhúng chàm”. Không còn cách nào khác, Gun Woo và Woo Jin (Lee Sang Yi) quyết định xóa sổ đường dây đấu võ bất hợp pháp này.

Chắc chắn các cảnh hành động dồn dập, dứt khoát và đẹp mắt vốn là “đặc sản” của phần 1 sẽ được duy trì trong Bloodhounds 2. Ngoài Woo Do Hwan và Lee Sang Yi trở lại với vai diễn quen thuộc, Bloodhounds 2 còn gây tò mò bởi màn hóa phản diện của nam thần dòng phim tình cảm một thời Bi Rain.

Perfect Crown (10/4)

Diễn viên: IU, Byeon Woo Seok

Bộ phim Perfect Crown lấy bối cảnh ở thế kỷ 21, Hàn Quốc hiện đại vẫn còn chế độ quân chủ lập hiến. Ở đó, Seong Hui Ju (IU) là nữ thừa kế của một gia đình tài phiệt hàng đầu xứ Kim chi. Không chỉ giàu nứt đố đổ vách, Seong Hui Ju còn có cả nhan sắc và trí tuệ; nhưng cô chỉ mang thân phận thường dân.

Dù không quan tâm đến địa vị hoàng gia, nhưng thân phận thường dân lại mang cho Seong Hui Ju những trở ngại. Điều này dẫn đến việc cô vướng vào mối quan hệ với Hoàng tử Yian (Byeon Woo Seok). Anh là con trai của vua, một hoàng tử, nhưng ngoài địa vị đó thì anh lại chẳng có gì cả.

Yumi’s Cells (13/4)

Diễn viên: Kim Go Eun, Kim Jae Won

Đến với phần 3 của Yumi’s Cells, Kim Yu Mi (Kim Go Eun) đã đạt được ước mơ trở thành nhà văn, thậm chí cô còn là một nhà văn nổi tiếng. Thế nhưng cuộc sống hàng ngày của cô lại trở nên nhàm chán và đơn điệu. Một ngày nọ, các tế bào não trong đầu Kim Yu Mi dường như trở nên bận rộn hơn khi cô thấy mình rơi vào tình yêu với chàng trai trẻ Shin Soon Rok (Kim Jae Won).

Absolute Value of Romance (17/4)

Diễn viên: Kim Hyang Gi, Cha Hak Yeon

Hứa hẹn sẽ mang đến những tràng cười thả ga, Absolute Value of Romance bắt đầu câu chuyện của mình với cô nàng Yeo Eui Ju (Kim Hyang Gi) ban ngày là nữ sinh trung học, ban đêm là nhà văn viết tiểu thuyết Boys Love. Nhân vật chính trong các sáng tác của cô chính là các thầy giáo điển trai đang giảng dạy trong trường.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đời sống học đường yên bình trước đây của Yeo Eui Ju bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi cô vô tình gặp những người thầy này ngoài đời thực vào những thời điểm không ngờ tới.

We Are All Trying Here (18/4)

Diễn viên: Koo Kyo Hwan, Go Youn Jung

Chuyện phim We Are All Trying Here kể về Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan) là một đạo diễn đầy tham vọng. Trong nhóm “Tám người” nổi tiếng của ngành công nghiệp điện ảnh, anh là người duy nhất chưa có tác phẩm ra mắt. Trong lúc vật lộn để không bị cuốn vào cảm giác vô giá trị, anh gặp Byeon Eun Ah (Go Youn Jung) - một nhà sản xuất phim. Cô còn được gọi là “Cái Rìu” vì những lời phê bình kịch bản sắc bén.

Ngoài ra, trong câu chuyện của We Are All Trying Here còn có một đạo diễn bị căng thẳng sau khi bộ phim gần nhất của anh thất bại thảm hại tại phòng vé, một nhà thơ với nội tâm đã sụp đổ… We Are All Trying Here không chỉ khai thác chuyện hậu trường của việc tạo ra một bộ phim, mà còn là câu chuyện của những con người bị dày vò bởi lòng đố kỵ và ghen ghét, nhưng vẫn luôn nỗ lực và tìm kiếm sự bình yên cho chính mình.

Sold Out On You (22/4)

Diễn viên: Ahn Hyo Seop, Chae Won Bin

Trong Sold Out On You, Ahn Hyo Seop vào vai Matthew Lee - một chàng nông dân trẻ cầu toàn, nói năng có phần cộc lốc nhưng lại có một trái tim ấm áp. Hàng ngày, anh làm rất nhiều công việc, chăm chút tỉ mỉ cho việc trồng nấm.

Một ngày nọ, MC hàng đầu của một kênh bán hàng truyền hình là Dam Ye Jin (Chae Won Bin) xuất hiện. Cô là người yêu thích loại nấm Matthew Lee đang trồng và đến để gia hạn hợp đồng kinh doanh loại nấm này. Dù anh từ chối bao nhiêu lần, cô vẫn kiên trì theo đuổi. Mối quan hệ đuổi-bắt này nhanh chóng nảy nở thành tình yêu.

If Wishes Could Kill (24/4)

Diễn viên: Jeon So Young, Kang Mina

Chuyện phim If Wishes Could Kill lấy bối cảnh tại trường trung học Seorin, nơi các học sinh sử dụng một ứng dụng ban điều ước bí ẩn có tên là Girigo. Khi ước, người dùng tải lên ứng dụng này video ước nguyện, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại rất đắt. Dường như có một lời nguyền từ ứng dụng này gây ra những cái chết cho các học sinh sử dụng chúng.

Filling For Love (25/4)

Diễn viên: Shin Hae Sun, Gong Myung

Filling For Love lấy bối cảnh công sở, kể về Joo In Ah (Shin Hae Sun) là trưởng bộ phận kiểm toán tại một tập đoàn lớn. Cô là người cầu toàn, chuyên nghiệp, không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp trong công việc. Bỗng sự nghiệp đang trơn tru của cô vướng phải một "cục nợ" là No Ki Joon (Gong Myung).

Trước khi Joo In Ah xuất hiện, cuộc sống của No Ki Joon là một dòng chảy êm đềm. Nhưng cô đã khiến anh bị giáng chức từ đội kiểm toán ưu tú số 1 xuống đội kiểm toán rắc rối số 3. Giờ đây, công việc của anh là giải quyết các vụ bê bối nội bộ.

Gold Land (29/4)

Diễn viên: Park Bo Young, Kim Sung Cheol

Trở lại màn ảnh nhỏ với Gold Land, Park Bo Young vào vai Kim Hee Joo - một nhân viên kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế, có bạn trai là một phi công phụ của hãng hàng không. Do bạn trai, Hee Joo bất ngờ nhận được những thỏi vàng có liên quan đến một đường dây buôn lậu bất hợp pháp.

Những thỏi vàng ám ảnh Kim Hee Joo. Không những thế, chúng còn cuốn cô vào vòng xoáy của sự hỗn loạn, lòng tham và sự phản bội. Dù muốn dù không, Kim Hee Joo vẫn trở thành tâm điểm của một cuộc rượt đuổi nguy hiểm giữa một thám tử, kẻ cho vay nặng lãi, thậm chí là các băng đảng tội phạm.