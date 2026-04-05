Sau biệt danh "tướng quân kem nền", Trương Lăng Hách lại bị soi động thái lạ

Trục Ngọc đã kết thúc nhưng các ồn ào xoay quanh bộ phim cổ trang ngôn tình này vẫn còn, nhất là vai diễn “tướng quân kem nền” của Trương Lăng Hách. Không chỉ bị soi ra chuyện “đánh nền trước đánh giặc sau” mà nhân vật Tạ Chinh còn lộ rất nhiều chi tiết không phù hợp với tướng quân oai hùng ngoài chiến trường.

Bức ảnh chế nổi tiếng của tướng quân Tạ Chinh.

Theo đúng công thức ở phim cổ trang, các tướng quân trước khi ra trận sẽ cùng binh lính rèn vũ khí. Nhưng thay vì hình ảnh ướt đẫm mồ hôi trong lò rèn nóng nực, dốc hết sức nện thật mạnh xuống thanh sắt đỏ rực thì người xem lại thấy Trương Lăng Hách dùng các ngón tay uốn cong, miết nhẹ lên thanh gươm như đang chơi đàn.

Nam diễn viên mặc áo trắng sạch sẽ, tóc gọn gàng, người không một giọt mồ hôi, ngay cả tư thế đứng thẳng lưng bên bàn rèn cũng bị cho là giống làm mẫu ảnh hơn là người đang làm việc thật sự.

Màn rèn kiếm mà ngỡ đâu đang quay vlog vào bếp nấu ăn.

Chuẩn bị để ra chiến trường đã mắc lỗi, đến khi Tạ Chinh ra đối mặt với kẻ thù cũng đầy bất ổn. Netizen đã soi kỹ cảnh bắn cung và phát hiện Trương Lăng Hách cầm cung tên như cầm đồ chơi. Trong khi các diễn viên khác sẽ dùng ngón tay nắm chặt vào cánh cung để cố định vị trí mũi tên thì Trương Lăng Hách không hề làm vậy. Chỉ nhìn thôi, khán giả cũng hiểu nam diễn viên không thể nào bắn cung với mũi tên không cố định như thế này.

Trương Lăng Hách bắn cung cũng không giống ai. Ảnh: chuonggacbiz

Sự nghiệp của Trương Lăng Hách cũng đang gặp khó khăn khi những dự án chưa phát sóng đã bị đưa vào tầm ngắm. Trang phục anh mặc trong phim Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn có một số bộ bị cho là không đúng với bối cảnh lịch sử. Ê-kíp cũng đã phải gỡ một loạt bài đăng khen ngợi Trương Lăng Hách trong phim này và hành trình lên sóng của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn chắc hẳn sẽ có bất lợi.