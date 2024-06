Fan rưng rưng vì lời hồi đáp ngọt ngào của Jung Kook trong "Never Let Go"

HHT - Như món quà trong mùa lễ hội đặc biệt của riêng BTS và ARMY - FESTA 2024, Jung Kook cho trình làng bài hát dành tặng người hâm mộ, thể hiện sự biết ơn chân thành và gửi gắm niềm hy vọng cùng nhau viết tiếp những câu chuyện mới trong "Never Let Go".

Digital single đặc biệt kỷ niệm 11 năm hoạt động của BTS - Never Let Go do Jung Kook trình bày đã chính thức được phát hành. Đây là bài hát đặc biệt gửi tặng riêng cho người hâm mộ, chứa đựng những tình cảm và câu chuyện chân thành mà em út BTS muốn gửi gắm.

Giọng hát ngọt ngào của Jung Kook kết hợp hoàn hảo âm hưởng của nhịp điệu House cùng tiếng guitar gây nghiện mang lại cảm giác ấm áp nhưng không kém sự vui tươi, ca từ cũng đánh trúng tim người hâm mộ: “Nếu không có tình yêu của cậu, mình sẽ chẳng là gì cả, cậu có ý nghĩa hơn những gì cậu biết và lời nói chẳng thể nào thốt ra được mỗi khi cậu cạnh bên. Mình đã cố gắng viết nó ra nhưng không có ngôn từ nào đo lường được, bút và giấy mà mình có không bao giờ có thể đủ".

Never Let Go được Jung Kook tham gia sáng tác và viết lời, góp phần tăng thêm sự chân thành và ý nghĩa của món quà dành tặng ARMY. Anh cũng như BTS bày tỏ lòng biết ơn đối với tình yêu của ARMY trên thế giới và truyền tải thông điệp "Chúng ta đừng bao giờ buông tay nhau nhé!".

Người hâm mộ truyền tai nhau rằng, Never Let Go chính là lời hồi đáp của Jung Kook đến fansong Love Letter của ARMY, là lời cảm ơn người hâm mộ vì đã đến và cùng chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ, lòng biết ơn tình cảm quý giá của fan và mong muốn tiếp tục đi cùng nhau trong tương lai.

Trong khi đó BTS FESTA 2024 - lễ hội kỷ niệm 11 năm ra mắt của BTS đang nhận được sự chú ý thì đông đảo giới truyền thông bởi màn tái xuất của anh cả Jin tại sự kiện giao lưu đặc biệt vào ngày 13/6.