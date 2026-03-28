Fan săn lùng những địa điểm "như xé anime bước ra" trong MV mới của GREY D

HHTO - GREY D vừa ra mắt ca khúc "Hóa ra...", sản phẩm mở đường cho album phòng thu đầu tiên mang tên Ánh Sáng - Màn Đêm. Không chỉ đưa khán giả chìm vào những giai điệu êm dịu đậm chất GREY D, đường hình của MV còn khiến fan FOMO muốn tìm đến check-in vì quá đẹp.

Ca khúc Hóa Ra... do chính GREY D sáng tác và sản xuất, là bài hát mở đầu cho side A - Ánh Sáng trong album sắp ra mắt, đóng vai trò giới thiệu toàn bộ không gian âm nhạc cũng như thế giới sáng tạo của nam nghệ sĩ.

Sáng tác mới của giọng ca Trái Đất Ôm Mặt Trời mang màu sắc nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng giàu sức gợi. Giai điệu của Hóa Ra... được khán giả nhận xét như lời thủ thỉ đầy chất thơ cùng với sự kết hợp nhiều chi tiết âm thanh, ví dụ tiếng chuông gió và âm thanh thiên nhiên như mở ra một khu vườn cổ tích.

Về đường hình, MV mở đầu với hình ảnh một GREY D mệt mỏi, lạc lối trong nhịp sống thường nhật, vô tình tìm ra con đường bước vào một vùng đất kỳ bí. Từ đây, thế giới của Ánh Sáng - Màn Đêm dần được hé lộ - nơi ranh giới giữa hiện thực và siêu thực bị xóa nhòa, các yếu tố kỳ ảo trở thành biểu tượng cho giấc mơ, cảm xúc và những biến động tâm lý ẩn sâu.

Nhân vật trung tâm hiện lên như một kẻ du hành không hào nhoáng, không tô vẽ, chất chứa nhiều trải nghiệm và biến cố. Bên ngoài có phần lạnh lùng song bên trong lại là một bản thể giàu cảm xúc, mang trái tim si tình. Hành trình trong MV không đơn độc khi nhân vật đồng hành cùng 4 trạng thái cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố - được thể hiện qua bản dạng cụ thể.

Lớp ẩn dụ được GREY D gửi gắm trong Hóa Ra...

Mỗi vùng đất đi qua, GREY D làm mới cảm xúc với những tầng ý nghĩa khác nhau, đồng thời xuất hiện các chi tiết đại diện cho bốn nguyên tố lửa, đất, nước, khí, tạo nên một câu chuyện hình ảnh giàu tính biểu tượng, đan xen giữa yếu tố thần thoại và chiêm tinh học.

Ngay sau khi lên sóng, Hóa ra... nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt ở chất lượng âm nhạc và phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Sản phẩm không chỉ đánh dấu sự trở lại của GREY D mà còn đặt nền móng cho một vũ trụ âm nhạc có định hướng rõ ràng, mang đậm dấu ấn cá nhân. Một bạn khán giả để lại bình luận: "Bên cạnh nhạc khá tốt (dễ nghe đi nghe lại), MV với visual còn đẹp đỉnh, style như kiểu Nhật, Ghibli, màu sắc đẹp, góc máy cũng đẹp".

MV dài hơn 5 phút của GREY D khiến khán giả trầm trồ vì cứ bấm dừng là có cảnh đẹp như tranh.

Một bạn fan không thể kiềm lòng trước những khung hình đầy mộng mơ: "Nó GREY D, nó Ghibli mà nó Howl’s Moving Castle. Có thể là lấy đại cảnh nào cũng làm giấy dán tường được, xuất sắc!" - Ảnh: @3secs_archive

Nhiều khán giả cùng hỗ trợ nhau tìm những địa điểm xuất hiện trong MV để ghé check-in. Những khung cảnh nên thơ này được các "thám tử mạng" cho là nằm tại Đà Lạt, Ninh Thuận.

Theo kế hoạch, side A - Ánh Sáng của album ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM sẽ chính thức phát hành vào lúc 11:11 ngày 29/3/2026. Side A gồm 7 ca khúc, toàn bộ do GREY D đảm nhận vai trò toàn bộ khâu sáng tác, thể hiện, sản xuất và định hướng âm nhạc, cùng sự tham gia của các cộng sự NewL, WOKEUP và 2pillz trong khâu hòa âm. Album tiếp tục khai thác mạch cảm xúc xuyên suốt từ tình yêu, nội tâm đến hành trình tìm kiếm bản ngã và khai phá vùng đất mới - chủ đề đã được đặt nền móng từ Hóa Ra...