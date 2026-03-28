SpaceSpeakers tổ chức concert kỷ niệm 15 năm tại Las Vegas, ở trong nước thì sao?

HHTO - Thông tin các thành viên tổ đội SpaceSpeakers sẽ tổ chức concert tại Las Vegas (Mỹ) vào đầu tháng 7 khiến fan đứng ngồi không yên.

Mới đây, trang Facebook chính thức của SpaceSpeakers vừa hé lộ thông tin hai đêm concert diễn ra vào ngày 4 và 5/7/2026 nhân kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm. "Đánh dấu cột mốc 15 năm thành lập, SpaceSpeakers chính thức đổ bộ Las Vegas (USA), mở màn cho hành trình toàn cầu của KOSMIK Live Concert 2026 - bước tiến mạnh mẽ trên hành trình From Local To Global (tạm dịch: từ địa phương ra toàn cầu) của SpaceSpeakers" - BTC cho biết.

Theo chia sẻ từ SpaceSpeakers, "chuyến ra khơi" này không chỉ dừng chân tại Las Vegas, đây chỉ là điểm khởi đầu. Dẫu vậy, nước đi bất ngờ của tổ đội khiến fan tiếc nuối, vì sau khi nuôi hy vọng với từ khóa "toàn cầu" lại nhận về cái kết: Hóa ra toàn cầu không phải là "sân nhà" The Global City - địa điểm quen thuộc của các đêm concert tại TP.HCM - mà là "toàn cầu đúng nghĩa đen", xuất ngoại sang tận Las Vegas.

Nhiều khán giả cảm thán: "Hả!!! Thành phố toàn cầu xong bay qua tận Las Vegas", "Ui trời ơi tận bên kia Trái Đất chứ không phải Hà Nội hay TP.HCM", "Tưởng Mỹ Đình hóa ra là Mỹ thật", "Không dám hét 'SOOBIN ở đâu, KINGDOM ở đó' nữa"... Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng "manifest" KOSMIK sau khi vòng quanh thế giới sẽ hạ cánh về Việt Nam, gửi tặng người hâm mộ một đêm nhạc đáng nhớ.

SpaceSpeakers được thành lập vào năm 2011 bởi nhà sản xuất âm nhạc Touliver, sau đó có sự tham gia của các nghệ sĩ SOOBIN, Rhymastic, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Triple D, Kiên Ứng. Các nghệ sĩ cùng hợp lực, trở thành những người tiên phong đưa Rap/Hip-hop từng bước lan tỏa từ phạm vi cộng đồng Underground đến khán giả đại chúng.

KOSMIK live concert lần đầu tổ chức vào ngày 12/11/2022 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - kỷ niệm 11 năm hoạt động của SpaceSpeakers. Đêm nhạc có sự tham gia của 5.000 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Touliver, SOOBIN, SlimV, Rhymastic, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Triple D, Kiên Ứng, Andree... Sự kiện này đã tạo dấu ấn mạnh, gây chú ý bởi mức độ đầu tư công phu, tư duy dàn dựng hiện đại cùng tinh thần tiên phong trong cách tiếp cận sân khấu.

Đêm concert KOSMIK diễn ra vào năm 2022 chào đón gần 20 nghệ sĩ.

Đến với KOSMIK Concert 2026, ê-kíp cho biết dự án hướng đến sự giao thoa giữa những gương mặt đã tạo dấu ấn trên thị trường và thế hệ nghệ sĩ trẻ kế cận, kỳ vọng tạo ra một "bức tranh âm nhạc đa chiều", góp phần mở rộng "bản đồ" nhạc Việt trên sân chơi quốc tế.