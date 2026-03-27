Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Nghi vấn Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng đang hẹn hò

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hai diễn viên của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang khiến khán giả chú ý đặc biệt vì manh mối hẹn hò quá rõ.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang là phim Việt được chú ý nhất lúc này, nếu như Lê Phương - Quốc Huy diễn ăn ý nhưng không thể "đẩy thuyền" thì Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng lại là cái tên được khán giả soi rất kỹ. Ngay từ loạt ảnh quảng bá, netizen đã thấy cặp đôi phụ của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay siêu ăn ý và các clip hậu trường đã chứng tỏ hai người đặc biệt thân thiết.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thân thiết từ hậu trường đến thảm đỏ.

Trong một sự kiện, Võ Điền Gia Huy ôm eo bạn diễn rất tự nhiên, phản ứng của Tam Triều Dâng đầy thoải mái, vui vẻ như thể cô đã quen với những hành động tương tự từ đối phương. Một lần khác, khi hai người đứng cùng đoàn làm phim để chụp ảnh, Tam Triều Dâng giơ điện thoại lên selfie và Võ Điền Gia Huy nhanh chóng quay sang làm động tác như muốn hôn má nữ diễn viên. Khoảnh khắc này diễn ra rất tự nhiên, người xung quanh cũng chẳng hề bất ngờ càng khiến netizen suy đoán Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng đang hẹn hò và ê-kíp đều biết chuyện này.

Hai người có rất nhiều hành động ngọt ngào, không ngại bị chú ý.

Trên trang cá nhân, hai người không ngại đăng tải loạt ảnh thân thiết từ hậu trường đóng phim đến ngoài đời, chứng tỏ mối quan hệ trên mức đồng nghiệp bình thường. Võ Điền Gia Huy đã từng nói úp mở rằng chắc chắn giữa hai bên có tình, nhưng tình gì thì xin giấu kín và để thời gian trả lời.

Khán giả đang rất tích cực đẩy thuyền cặp đôi dễ thương này.

Dạo gần đây, phim Việt không có cặp đôi phim giả tình thật nào nên mối quan hệ giữa Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng càng gây tò mò. Cả hai đều có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, đều độc thân khiến khán giả càng muốn họ mau chóng thành đôi.

#Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay #Võ Điền Gia Huy #Tam Triều Dâng #phim giả tình thật

