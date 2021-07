"Fangirl" may mắn nhất gọi tên Taylor Swift, được hợp tác cùng thần tượng đến tận 3 lần

HHT - Sau album "folklore" và "evermore", Taylor Swift một lần nữa hợp tác cùng Aaron Dessner và Justin Vernon trong một dự án mới. "Fangirl" này quả thật may mắn khi được các thần tượng ưu ái nhường hẳn một bài hát cho cô nàng trình bày.

Với cú chuyển mình gần đây nhất của Taylor Swift ở thể loại Alternative, cộng đồng yêu nhạc lẫn giới chuyên môn đều tán dương những sản phẩm mang thiên hướng Indie này của nữ nghệ sĩ. Ngoài chính bản thân Taylor, đằng sau sự thành công đột phá này còn là công sức của những cộng tác tài năng từ hai ban nhạc The National và Bon Iver: Aaron Dessner và Justin Vernon.

Taylor đã nhiều lần bài tỏ sự yêu mến của mình dành cho hai nghệ sĩ trên. Chủ nhân của 11 "kèn vàng" Grammys gặp Aaron Dessner trong một lần tham gia concert của The National. Cô "mê mẩn" chất liệu âm nhạc mà ban nhạc truyền tải. Vì thế Taylor đã liên lạc và mời Aaron hợp tác cùng mình trong thời gian giãn cách xã hội. Cả hai đã bung tỏa sức sáng tạo của mình, chấp bút viết lên những ca khúc chất lượng trong hai album folklore và evermore.

Đối với ban nhạc Bon Iver, Taylor đã rất hồi hộp và háo hức để song ca cùng giọng ca chính Justin Vernon. Cô chia sẻ rằng: “Thông thường những nghệ sĩ mà mình thích sẽ không thích mình lại đâu. Việc hợp tác cùng với Justin Vernon là một khoảnh khắc tuyệt vời nhất”. Mọi thứ đã diễn ra vô cùng trôi chảy. Justin không chỉ song ca cùng Taylor mà còn hát bè và đệm đàn cho một số ca khúc như ivy, cowboy like me, marjorie, closure.

Trong bài phát biểu nhận giải thưởng Album của năm tại Lễ trao giải Thường niên Grammys 2021, Taylor đã mời Aaron phát biểu trước. Đây là một hành động vô cùng đẹp của nữ nghệ sĩ Blank Space khi chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng của mình với producer tài năng đã sản xuất 11/18 bài hát trong album folklore.

Lúc sau khi Taylor phát biểu, cô đã chân thành cảm ơn Justin Vernon: “Em muốn cảm ơn Justin Vernon. Em rất mong được gặp anh một ngày nào đó”. Cả hai chưa có cơ hội gặp nhau trò chuyện lần nào kể từ màn song ca bùng nổ - exile.

Từ khi ra mắt album “chị em” folklore và evermore, những bài hát có góp mặt giữa Taylor, Aaron và Justin đã "khuấy đảo" cộng đồng yêu nhạc. Đặc biệt với exile, ca khúc từng nhận đề cử Grammys, đã chiếm trọn trái tim người nghe bởi sự hòa quyện giữa chất trầm đục của Justin và giọng hát mơ màng của Taylor.

Không dừng lại ở đó, màn hợp tác tiếp theo mang tên evermore cũng khiến các fan “lụy tim" không kém.

Trong dự án sắp tới của Big Red Machine - ban nhạc gồm Justin Vernon và Aaron Dessner, Taylor là người đã truyền cảm hứng cho nhan đề album How Long Do You Think It’s Gonna Last? trong quá trình làm việc. Taylor Swift cũng góp giọng với hai ca khúc mang tên Birch và Renegade.

Dù là nghệ sĩ feature nhưng Big Red Machine đã dành sự ưu ái nhiệt tình cho nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 khi để cô trình bày gần hết ca khúc Renegade. Hiện tại, Renegade đã có mặt tại mọi nền tảng nghe nhạc. Album mới của Big Red Machine sẽ lên kệ vào ngày 27/8, nếu bạn là "con nghiện" folklore và evermore thì How Long Do You Think It’s Gonna Last? là một album đáng để thử đấy!