FC HIEUTHUHAI giải đáp thắc mắc về việc đóng quỹ ủng hộ thần tượng

HHT - Giữa lúc ồn ào về cách làm việc của FC SOOBIN, đại diện FC HIEUTHUHAI vừa công khai kế hoạch hoạt động trong group, được khán giả ủng hộ.

Mới đây, tài khoản chính thức của FC HIEUTHUHAI vừa đăng tải một bài viết dài giải đáp những thắc về vấn đề quản lý thu chi của các thành viên trong gia đình SUNDAYs (tên FC của HIEUTHUHAI).

Những ngày qua, sau sự việc "lục đục nội bộ" từ FC ca sĩ SOOBIN liên quan đến vấn đề quản lý và tài chính, FC HIEUTHUHAI cũng bị "réo tên" bởi một số người dùng mạng xã hội. Người này "hỏi thăm" về lý do đóng quỹ hàng tháng khi tham gia group chat FC với giá trị là 50.000 đồng/ người/ tháng. Đồng thời, tỏ ra thắc mắc số tiền đó sẽ đến tay HIEUTHUHAI hay đi về đâu.

Phản hồi những câu hỏi trên, đại diện FC HIEUTHUHAI vừa công khai đăng bài giải thích. Thứ nhất, số quỹ được đóng vào sẽ sử dụng cho việc thực hiện các dự án hỗ trợ HIEUTHUHAI khi nam rapper xuất hiện tại sự kiện, ghi hình chương trình,... Phía quản lý FC khẳng định mọi khoản chi tiêu đều được "sao kê" minh bạch hàng tháng, có gửi cho cả nhóm cùng theo dõi.

Thứ hai, cộng đồng fan trong group chat sẽ được hưởng quyền lợi về những thông tin độc quyền, nhanh nhất từ nghệ sĩ. Bao gồm nhận thông báo về lịch biểu diễn của HIEUTHUHAI, nhận vé miễn phí tại các sự kiện có HIEUTHUHAI tham dự.

Ngoài ra, nói về kế hoạch tổ chức sinh nhật sắp tới cho giọng ca Ngủ Một Mình, phía FC tiết lộ hiện tại đã huy động được nguồn kinh phí nên số quỹ tích lũy hàng tháng chỉ trích ra một phần, còn lại sẽ dành cho những sự kiện lần sau.

Dạo gần đây, các nhóm FC nghệ sĩ liên tục dính vào lùm xùm tranh cãi, "bóc phốt" qua lại trên mạng xã hội Threads, thu hút nhiều sự quan tâm, thảo luận. Như vụ việc của FC SOOBIN đấu tố nhau căng thẳng đến mức công ty quản lý phải lên tiếng giải quyết và xây lại "căn nhà mới" cho FC.

Do đó, sau những chia sẻ kịp thời về quy trình hoạt động, kế hoạch thu chi từ FC HIEUTHUHAI, nhiều khán giả bày tỏ sự hài lòng và mong muốn được "về chung đội" với SUNDAYs. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm việc nhanh chóng của đội ngũ leader đồng thời đã ngăn chặn tốc độ lan truyền của những thông tin gây hiểu lầm, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của nam rapper, đặc biệt là giữa lúc anh đang tham gia 2 chương trình Anh Trai "Say Hi" và 2 Ngày 1 Đêm.