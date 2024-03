Format mới của Miss World gây liên tưởng tới cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam

HHT - Trước thềm Chung kết, BTC Miss World lần thứ 71 đã tung format chính thức của cuộc thi năm nay, bao gồm cả tiêu chí chọn thí sinh cho từng châu lục.

Lễ hội nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World lần thứ 71 có 112 thí sinh tham gia. Năm nay, theo như thông báo từ BTC, cuộc thi sẽ chọn ra các Top như sau:

Top 40 chung cuộc sẽ bao gồm Top 5 phần thi Head To Head Challenge, Top 4 thí sinh đứng đầu mỗi khu vực châu lục của phần thi Beauty With A Purpose, thí sinh giành chiến thắng phần thi Thể thao, Tài năng, Top Model và Multimedia. Số còn lại do BGK lựa chọn.

Từ Top 40, BTC sẽ chọn ra Top 12 thí sinh, mỗi khu vực châu lục sẽ chọn ít nhất 2 thí sinh. Các khu vực châu lục của Miss World lần thứ 71 được xác định như sau: Châu Âu; châu Mỹ; châu Phi; châu Á và châu Đại Dương.

Từ Top 12 sẽ tiếp tục chọn ra Top 8, mỗi khu vực châu lục sẽ có 2 thí sinh. Từ Top 8 sau đó sẽ chỉ còn Top 4, mỗi thí sinh đại diện cho một khu vực châu lục. Sau đó sẽ công bố Top 2 bao gồm thí sinh giành vương miện Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 và Á hậu 1. Như vậy, cuộc thi năm nay sẽ chỉ có Hoa hậu và một Á hậu, khá giống với format của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023.

Đây được xem là format khá khốc liệt, dàn thí sinh của khu vực châu Á và châu Đại Dương năm nay rất nổi bật, cơ hội lọt Top của đại diện Việt Nam là Hoa hậu Mai Phương sẽ không dễ dàng. Với sự thể hiện của người đẹp tính cho tới thời điểm hiện tại, fan nhan sắc Việt có thể tin tưởng Mai Phương sẽ có một suất trong Top 40.

Đêm Chung kết Miss World lần thứ 71 sẽ được tổ chức vào lúc 21 giờ ngày 9/3 (giờ Việt Nam) và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.