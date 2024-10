G-Dragon BIGBANG tung "viên ngọc ẩn" hẹn ngày trở lại, 10% chờ tải xong là gì?

HHT - Như truyền thông từng tiết lộ, G-Dragon (BIGBANG) sẽ trở lại vào ngày 25/10. Động thái của "ông hoàng K-Pop" đang dần chứng thực cho ngày fan được nghe nhạc đang tới rất gần.

Ngày 21/10, qua Instagram @fanplusonedotcom - tài khoản cập nhật về G-Dragon dành cho người hâm mộ, phía nam rapper đăng liền 3 bài viết là ảnh đen kèm chú thích: "Beyond-black/ #GDRAGON #GD #hiddengem #GDRAGON2024".

#GDRAGON2024 dễ được giải mã là ám chỉ đợt trở lại trong năm nay của trưởng nhóm BIGBANG. Với hashtag hiddengem (viên ngọc ẩn), người hâm mộ nghi ngờ có bí mật giấu trong những bài đăng này. Và đúng vậy, khi kéo sáng ảnh, thông điệp thực sự sẽ hiện ra. Đó là một thanh dữ liệu đang tải, chỉ còn 10% nữa là hoàn thành. Người hâm mộ tin rằng đây chính là "thính" đầu tiên mà G-Dragon gửi tới.

Đầu tháng 10, tờ News1 đưa tin G-Dragon sẽ trở lại vào ngày 25/10. Hiện các trang mạng xã hội chính thức của nam rapper vẫn chưa có động thái xác nhận. Nhưng với "chiếc hint" trên, người hâm mộ đã an tâm về dự án âm nhạc mới của G-Dragon.

Tối 20/10, G-Dragon xuất hiện tại lễ cưới của nghệ sĩ giải trí Jo Se Ho. Anh gây chú ý với mái tóc đỏ rực. Kiểu tóc này được dự đoán sẽ có trong hình ảnh, MV bài hát mới của anh. Nam rapper đã ghi hình cho You Quiz on the Block. Tập có mặt anh dự kiến lên sóng trong cuối tháng 10 này. Ngoài ra, có tin đồn G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ tái hợp trong sân khấu của MAMA 2024, diễn ra vào 22 - 23/11 ở Nhật Bản.