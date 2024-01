Gã chồng bội bạc "Marry My Husband" bắt trend Gwenchana đạt gần 60 triệu view

HHT - "Gwenchana" (Không sao mà, tôi ổn) là meme gây bão TikTok từ nửa cuối năm 2023 đến nay. Lee Yi Kyung - người chồng bội bạc đang "đại náo" màn ảnh Hàn với "Marry My Husband" (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) hóa ra đã "bắt trend" này từ tận 6 năm trước.

Gwenchana là một trong những câu nói hot trend bắt nguồn từ một TikToker người Malaysia diễn cảnh vừa khó vừa liên tục nói câu này trên nền nhạc Melody of Memories. Video gốc hiện đã vượt mốc 71,9 triệu lượt xem. Lee Yi Kyung đã sớm "bắt trend" này chỉ sau khoảng gần 2 tuần kể từ khi chủ clip gốc đăng tải. Không đơn thuần là chỉ dùng lại âm thanh mà nam diễn viên còn tạo ra một đoạn đối thoại khiến người xem "đẫm nước mắt" (vì cười quá nhiều).

Màn "đu trend" của Lee Yi Kyung cũng viral khắp TikTok, hiện đã có hơn 57,8 triệu lượt xem. Số lượt xem chỉ kém chủ của chiếc sound gốc "Gwenchana". Độ phủ sóng của Lee Yi Kyung và "Gwenchana" là có lý do bởi đây cũng là câu cửa miệng của nhân vật mà anh đảm nhiệm trong bộ phim Welcome to Waikiki (Nhà trọ Waikiki) từ năm 2018.

Lee Yi Kyung sinh năm 1989, từng có khoảng thời gian gắn bó với sân khấu nhạc kịch trước khi chính thức chuyển hẳn qua sự nghiệp diễn xuất. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng chủ yếu là đảm nhận vai phụ như Vì Sao Đưa Anh Tới, Hậu Duệ Mặt Trời, Hotel Del Luna, Bỗng Dưng Trúng Số..., thường gắn liền với dạng vai hài hước, ngây ngô.

Cũng vì hình tượng "tấu hề" đã đóng đinh trong tiềm thức khán giả mà Lee Yi Kyung gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hình tượng. Với vai diễn trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang lên sóng, Lee Yi Kyung từng khiến nhiều cư dân mạng lo ngại sẽ chỉ cảm thấy hài hước khi nhìn biểu cảm của anh, thay vì ghét cay hay khinh miệt hình tượng của người chồng tệ bạc mà anh đảm nhận.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi mới lên sóng 2 tập đầu tiên. Diễn xuất tự nhiên của Lee Yi Kyung đã gạt bỏ được những lo ngại của netizen. Anh khiến người xem phải nóng mặt nhờ thể hiện chân thực, tự nhiên một Park Min Hwan lăng nhăng, giả tạo, sĩ diện.

Rating 2 tập đầu của phim khả quan với khởi điểm 5,2% trung bình toàn quốc và 5,9% cho tập tiếp theo. Màn lột xác ngoại hình, thay đổi số phận của Kang Ji Won (Park Min Young) dự kiến sẽ kéo rating Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi thăng hạng trong những tập kế tiếp.