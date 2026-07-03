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Game Angry Bird có thể hạ nhiệt nhưng phim hoạt hình thì vẫn còn sung sức lắm

Hương Giang

HHTO - "Angry Birds Movie 3" tung trailer đầu tiên: MrBeast cùng con trai Kim Kardashian gia nhập “đại gia đình” chim giận dữ để sẵn sàng khuấy đảo phòng vé.

Sau thành công vang dội của hai phần phim trước, thương hiệu Những Chú Chim Giận Dữ chính thức trở lại với Angry Birds 3 (The Angry Birds Movie 3). Lần này, chú chim Red không chỉ phải đối mặt với lũ heo xanh quen thuộc, mà thử thách lớn nhất của chú chim nóng tính số một Đảo Chim lần này lại chính là… làm cha.

Đoạn trailer mở ra khi cặp đôi Red và Silver đang tận hưởng cuộc sống yên bình sau trận đại chiến trên Đảo Đại Bàng, với những khoảnh khắc đời thường giản dị như xem thể thao hay thưởng thức phim ngoài rạp. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi cặp đôi có ba người con: Glider - cậu con trai tuổi teen gan dạ, mê phiêu lưu; June - cô con gái sáng tạo, độc lập và luôn đắm chìm trong thế giới riêng; cùng Olly - cậu út bé bỏng nhưng tràn đầy năng lượng và sự tò mò.

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Red phát mệt với bầy con nghịch ngợm.

Red vô cùng tự tin, nhận mình là “phụ huynh chuyên nghiệp toàn thời gian” nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Bởi lẽ Red không còn là người cha “cool ngầu” với cậu con trai Glider, cũng chẳng thể chuyện trò với cô bé mới lớn June như ngày xưa. Khó nhằn nhất vẫn là cậu út Olly, cậu nhóc hiếu động với nguồn năng lượng vô tận.

Từ việc tò mò mở ngăn kéo chứa đồ sắc nhọn nguy hiểm, đến lén cha uống cả chai nước ngọt, cậu nhóc Olly khiến mỗi ngày trông con của Red trở thành “nhiệm vụ khó khăn” đòi hỏi phản xạ của một siêu anh hùng thực thụ.

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Cậu út Olly trở thành nỗi ám ảnh của bầy chim.

Không chỉ Red, hai người bạn thân Chuck và Bomb cũng phải “khóc thét” khi trông Olly. Từ màn thay tã đầy lúng túng đến việc để cậu nhóc uống quá nhiều nước ngọt, mọi chuyện nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Vậy liệu Red có thể “sống sót” khỏi nhiệm vụ mới này và trở thành “người bố tuyệt vời nhất” mà anh vẫn mong đợi?

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Phần 3 liệu có ăn khách như 2 phần đầu?

Kể từ khi ra mắt năm 2016, loạt phim hoạt hình Angry Birds đã thu về doanh thu ấn tượng, chưa kể Angry Birds là một trong những tựa game mobile phổ biến nhất lịch sử. Với quy mô cuộc phiêu lưu được nâng cấp cùng bầy chim siêu cá tính, Angry Birds 3 hứa hẹn sẽ oanh tạc phòng vé dịp đầu năm 2027.

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Hương Giang
#Angry Birds #Những Chú Chim Giận Dữ #Angry Birds 3 #phim Angry Birds #phim hoạt hình

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