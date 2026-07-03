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Cnet so sánh Ngu Thư Hân - Bạch Lộc khi hóa trai tinh, vì sao có khác biệt?

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HHTO - Ngu Thư Hân bắt đầu ghi hình cho phim mới "Niệm Tương Tư", hóa thân thành trai tinh, khiến dân mạng nhớ đến công chúa tộc trai của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" - Tang Tửu (Bạch Lộc đóng).

Vì cùng leo lên bảng Hot search của Weibo nên một cuộc "hơn thua" nhỏ đã xảy ra giữa fan hai nhà Ngu Thư Hân - Bạch Lộc. Trong khi đó, dân mạng đứng trung lập cảm thấy mỗi người một vẻ khác nhau đến từ xây dựng nhân vật.

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Tang Tửu trước khi thành hôn là một trong những tạo hình được khen đẹp nhất của Bạch Lộc ở "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh phần nhập mộng cảnh "bát nhã phù sinh", Bạch Lộc vào vai Tang Tửu. Tộc trai hiền lành, tu dưỡng nghìn năm mới đón được phước lành, có được công chúa bẩm sinh mang tiên tủy là Tang Tửu. Nàng trong sáng, vô tư, lương thiện. Vì thế, tạo hình của Bạch Lộc cũng mơ mộng, đáng yêu để phù hợp với xây dựng là "nàng tiên trai" thay vì "yêu tinh trai".

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Nếu Bạch Lộc với tạo hình trai tinh Tang Tửu chỉ xuất hiện vài tập do nhập mộng thì Ngu Thư Hân với trai tinh Hà Phán là nhân vật trung tâm của "Niệm Tương Tư".

Dự án Niệm Tương Tư dựa trên tiểu thuyết Thịt Thần Tiên/ Trường Sinh Cốt của tác giả Nhất Độ Quân Hoa chính thức khai máy. Tạo hình đầu tiên của Ngu Thư Hân được công bố gây chú ý với vẻ lả lơi. Cô đảm nhận vai chính Hà Phán - trai tinh mê ăn uống, tìm mọi cách để tiếp cận Dung Trần Tử (Hầu Minh Hạo) để "ăn thịt".

Ngu Thư Hân khá có duyên với Dịch Tiểu Nhã khi 2 lần trước hợp tác với stylist này trong Thương Lan Quyết, Vĩnh Dạ Tinh Hà đều tạo nên cơn sốt lớn. Tạo hình Niệm Tương Tư do Dịch Tiểu Nhã đảm nhận, liệu có "nối vía" thành công cho Ngu Thư Hân?

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Nói về khâu sản xuất, dự án này khá ồn ào từ khâu tuyển chọn diễn viên đến từ tranh cãi "vạ miệng" và bê bối đời tư, cộng thêm thất bại của Song Quỹ khiến thiện cảm về Ngu Thư Hân trong mắt "người qua đường" vẫn chưa gỡ gạc được. Cách diễn nũng nịu của cô là con dao 2 lưỡi: Ai ngấm sẽ rất thích, ai không ưa sẽ cảm thấy lặp lại phát mệt.

Nội dung của Niệm Tương Tư mang cảm giác như "thế giới song song" về chuyện tình của Đường Tăng và yêu quái. Nam chính Dung Trần Tử - quán chủ của Thanh Hư Quán là sao Lộc Tồn chuyển thế. Vì lời đồn Dung Trần Tử mang phẩm hạnh cao khiết, máu thịt giúp yêu quái tăng công lực, nên Hà Phán đã nhắm vị đạo trưởng này thành "bữa ăn". Tuy nhiên, ngoài "đam mê ăn uống" thì mục đích thực sự Hà Phán tiếp cận Dung Trần Tử còn phức tạp hơn.

Niệm Tương Tư được cho là sẽ ghi hình khoảng 4 tháng và khởi chiếu trên iQIYI vào năm sau.

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