Ngày Xửa Ngày Xưa lần đầu lên màn ảnh rộng, vở nào được lựa chọn "khai pháo"?

HHTO - "Ngày Xửa Ngày Xưa" chính thức chiếu rạp lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, mang vở diễn "Hậu duệ Thần Mặt Trời" ăn khách tiếp cận khán giả cả nước.

Tóm tắt thông tin về Ngày Xửa Ngày Xưa bản chiếu rạp: Bước ngoặt của Ngày Xửa Ngày Xưa: Lần đầu tiên bước lên màn ảnh rộng sau 2 thập kỷ. Lan tỏa toàn quốc: Dự án do Lotte Cinema phối hợp độc quyền cùng Sân khấu kịch Idecaf thực hiện, trình chiếu bản ghi hình chất lượng cao toàn quốc. Công chiếu vở Hậu duệ Thần Mặt Trời: Ngày Xửa Ngày Xưa 36 được lựa chọn, mang màu sắc thần thoại hoành tráng, kể về cuộc chiến chống loài yêu tinh Dokkaebi hung ác và hành trình lập quốc đầy gian truân nhưng đậm tính nhân văn của Đàn Quân - hậu duệ Thần Mặt Trời. Quy tụ dàn sao: NSƯT Bạch Long, NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT Đại Nghĩa, Đình Toàn, Hoàng Trinh, Quang Thảo, Hồng Ánh... kết hợp cùng làn gió mới từ các diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết.

Lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, chương trình kịch thiếu nhi kinh điển Ngày Xửa Ngày Xưa sẽ chính thức được công chiếu trên màn ảnh rộng toàn quốc. Đây là dự án mang tính bước ngoặt, do Lotte Cinema phối hợp cùng Sân khấu kịch Idecaf thực hiện, hứa hẹn khuấy đảo mùa Hè 2026.

Cụ thể, bản ghi hình vở diễn Ngày Xửa Ngày Xưa 36: Hậu Duệ Thần Mặt Trời sẽ được trình chiếu trên màn ảnh rộng bắt đầu từ ngày 17/7 tới. Đây là cơ hội để khán giả cả nước có thể thưởng thức vở kịch ăn khách tại 20 cụm rạp. Ngày Xửa Ngày Xưa 36: Hậu Duệ Thần Mặt Trời là tác phẩm sử thi hoành tráng cùng cốt truyện giàu tính nhân văn.

Hậu duệ Thần Mặt Trời là vở diễn được mang lên màn ảnh rộng.

Nội dung khai thác cuộc chiến gay cấn giữa loài người và yêu tinh Dokkaebi hung ác, song song là hành trình lập quốc đầy gian truân của hậu duệ Thần Mặt Trời. Biến cố bắt đầu khi Thiên Tôn - con trai của Thiên Đế đã quyết định từ bỏ thân phận để giáng trần, kết duyên cùng Thiên Nữ và hạ sinh cậu bé Đàn Đàn Quân.

Mang theo thiên mệnh trở thành vị vua đầu tiên của xứ sở Đàn Hương, Đàn Quân lại không dễ dàng để leo lên ngai vàng. Hai mẹ con đã phải liên tục đổi tên, sống cuộc đời ẩn danh để trốn chạy sự truy lùng gắt gao của bầy yêu tinh Dokkaebi.

Bên cạnh những tình huống dí dỏm, dễ thương thuần túy, Hậu duệ Thần Mặt Trời không thiếu những "đặc sản" của Ngày Xửa Ngày Xưa trước giờ như những thông điệp giáo dục trẻ em về tình yêu thương, lòng dũng cảm, sự vị tha, tình mẫu tử và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Kèm theo đó, những bộ trang phục, dàn dựng sân khấu hoành tráng giờ đây được thể hiện trên màn ảnh rộng vô cùng sắc nét.

Một trong những yếu tố làm nên sức hút không thể thay thế của Ngày Xửa Ngày Xưa 36 còn nằm ở dàn diễn viên, tiêu biểu như NSƯT Bạch Long, NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT - Anh tài Đại Nghĩa, Đạo diễn - Diễn viên Đình Toàn, Hoàng Trinh, Quang Thảo, Hồng Ánh... Trước đó, vở diễn đã "cháy vé", được không ít khán giả săn đón tại TP.HCM. Chính vì vậy, phiên bản chiếu rạp lần này là cơ hội cho những ai chưa có dịp xem, cũng như dành cho khán giả mong muốn có một trải nghiệm khác biệt, đáng nhớ so với việc xem trực tiếp dưới hàng ghế sân khấu kịch.