Gần 1.000 học sinh dự thi AIMO ở Tuyên Quang: Vượt đường xa, thử sức “đấu trường” quốc tế

HHTO - Mới đây, gần 1.000 học sinh đã tham gia vòng sơ loại Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang). Không chỉ là một kỳ thi, sự kiện được xem như cơ hội để học sinh tiếp cận phương pháp đánh giá quốc tế ngay trong môi trường học đường.

Những chuyến đi dài cho một kỳ thi

Để có mặt tại điểm thi, nhiều học sinh đã phải di chuyển hơn 160 km từ sáng sớm, vượt qua những cung đường dài. Với không ít gia đình, đây không chỉ là hành trình địa lý mà còn là sự đầu tư về thời gian, công sức, thể hiện kỳ vọng vào một sân chơi học thuật chất lượng.

Gần 1.000 thí sinh góp mặt tại điểm thi ở Tuyên Quang, cho thấy sức hút ngày càng lớn của AIMO đối với học sinh và phụ huynh địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của kỳ thi không nằm ở điểm số mà ở quyết định tham gia. Theo ông, với một kỳ thi Toán học theo chuẩn quốc tế, sử dụng tiếng Anh, nhiều học sinh có thể e ngại. Tuy nhiên, việc hơn 900 thí sinh lựa chọn bước vào “đấu trường” đã là một sự vượt qua chính mình.

AIMO hiện thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia mỗi năm. Học sinh Việt Nam tham gia từ năm 2019 và đã giành hơn 220 huy chương quốc tế.

Khi cơ hội không còn là khoảng cách

Việc tổ chức vòng sơ loại trực tiếp tại địa phương giúp học sinh có thể tiếp cận sân chơi quốc tế mà không cần di chuyển đến các thành phố lớn như trước.

Đại diện đơn vị đăng cai, cô Lý Thị Hương Mai - Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Theo bà, đây không chỉ là một kỳ thi mà còn là dịp để học sinh giao lưu, cọ xát và khám phá năng lực của bản thân.

Điểm khác biệt của AIMO nằm ở cách ra đề: không nặng về công thức, mà chú trọng tư duy và khả năng suy luận. Nhiều thí sinh cho biết đề thi yêu cầu thử nhiều hướng tiếp cận, không thể áp dụng máy móc. Những câu hỏi mới lạ khiến các bạn phải hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.

Bên cạnh đó, việc làm quen với đề thi bằng tiếng Anh cũng giúp một số học sinh tự tin hơn, giảm bớt rào cản ngôn ngữ để tập trung giải quyết bài toán.

Một bài thi, nhiều ý nghĩa

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiếp cận một “thước đo” quốc tế. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng.

Những thí sinh đạt thành tích tốt sẽ tiếp tục tham gia vòng Chung kết quốc gia tại Hà Nội, trước khi có cơ hội dự vòng Chung kết quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh giáo dục chuyển dần từ đánh giá kiến thức sang năng lực, các sân chơi như AIMO mang đến hướng tiếp cận mới. Ở đó, học sinh không chỉ học cách giải toán, mà còn rèn luyện tư duy, khả năng thích nghi và tinh thần vượt qua giới hạn của chính mình.