Gần 1.300 thí sinh tụ hội, “so găng” tại vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026

HHTO - Sáng 23/5, gần 1.300 thí sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc đã có mặt tại địa điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội để tham dự Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026.

Đây là những gương mặt nổi bật được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh tham gia vòng sơ loại trên cả nước. Sau vòng thi quốc gia, những thí sinh có thành tích cao nhất sẽ tiếp tục có cơ hội đại diện Việt Nam bước vào đấu trường quốc tế.

Vòng sơ loại AIMO 2025-2026 diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026 với hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Trong tổng số 11.670 thí sinh tham gia, có 10.139 thí sinh dự thi trực tuyến trên toàn quốc, hơn 600 thí sinh thi trực tiếp tại Thanh Hóa và gần 1.000 thí sinh thi trực tiếp tại Tuyên Quang. Sau quá trình tuyển chọn, 1.285 thí sinh đã đủ điều kiện bước vào Vòng Chung kết Quốc gia. Danh sách thí sinh năm nay trải dài từ nhiều địa phương trên cả nước, từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai đến Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ.

Ngay từ sáng 23/5, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của đông đảo phụ huynh và học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành. Nhiều bạn tranh thủ ôn lại công thức, trao đổi nhanh với bạn bè trước giờ vào phòng thi, trong khi không ít “chiến binh Toán học” chọn cách nghe nhạc hoặc thư giãn để giữ tâm lý thoải mái.

AIMO trở thành "ngày hội" của những thí sinh đam mê Toán học.

Bạn Minh Anh (học sinh lớp 7, Hà Nội) chia sẻ rằng mình khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tham dự một kỳ thi Toán quốc tế có đề hoàn toàn bằng tiếng Anh.

“Mình vừa háo hức vừa lo vì đề AIMO thường có nhiều câu tư duy lạ. Nhưng mình nghĩ đây là cơ hội để thử sức và học hỏi thêm”, Minh Anh cho biết.

Trong khi đó, Trần Hương Giang (học sinh THCS Lê Quý Đôn, Tuyên Quang) cho biết, áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở độ khó của đề thi mà còn ở việc quản lý thời gian làm bài.

“Những câu cuối thường rất thử thách nên mình cố gắng giữ bình tĩnh, không để mất quá nhiều thời gian ở một câu”, nữ sinh chia sẻ trước giờ thi.

3 nữ sinh đến từ THCS Lê Quý Đôn (Hà Giang).

Theo kế hoạch, thí sinh tập trung làm thủ tục và hoàn thành bài thi trong sáng 23/5. Vào 19h tối cùng ngày, kết quả thi sẽ được công bố trên website chính thức của cuộc thi. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng 24/5 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp thực hiện. Công ty Cổ phần Tiền Phong cùng các ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là đơn vị đồng hành tổ chức.

Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2025-2026 được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp. Thí sinh làm bài trên giấy theo chuẩn quốc tế của AIMO và điền đáp án ngắn hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đề thi gồm 20 câu hỏi với tổng điểm 100, chia thành ba phần có độ khó tăng dần. Trong đó, phần A gồm 8 câu, mỗi câu 4 điểm; phần B gồm 8 câu, mỗi câu 5 điểm; phần C gồm 4 câu, mỗi câu 7 điểm.

Ban Tổ chức cho biết việc sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong đề thi nhằm giúp học sinh tiếp cận sớm với môi trường học thuật quốc tế, đồng thời phù hợp với định hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh theo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Với học sinh nhỏ tuổi, đặc biệt ở bậc tiểu học, việc đọc hiểu đề thi tiếng Anh là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các bạn học sinh rèn luyện tư duy, khả năng phân tích dữ kiện và làm quen với các chuẩn đánh giá quốc tế ngay từ sớm.

Thí sinh vào phòng thi.

Thời gian làm bài được phân chia theo từng nhóm tuổi. Học sinh lớp 2 thi trong 60 phút; học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 thi trong 70 phút; khối THPT làm bài trong 90 phút. Công tác coi thi, chấm thi và bảo mật đề được Ban Tổ chức triển khai theo nguyên tắc khách quan, minh bạch và nghiêm túc. Bài thi được chấm theo thang điểm Olympic quốc tế.

Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng thí sinh tham gia ấn tượng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi Toán học quốc tế này đối với học sinh phổ thông Việt Nam.

Không chỉ có học sinh trường chuyên hay trường tại các đô thị lớn, AIMO còn thu hút đông đảo thí sinh đến từ trường công lập, trường tư thục, trường quốc tế, trường liên cấp và trường phổ thông dân tộc nội trú. Điều này cho thấy sân chơi Toán học quốc tế đang dần mở rộng cơ hội tiếp cận tới học sinh ở nhiều vùng miền và môi trường giáo dục khác nhau.