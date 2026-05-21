Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026: Những điều thí sinh cần lưu ý trước "giờ G"

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hàng nghìn thí sinh xuất sắc từ khắp cả nước. Nếu bạn là một trong những “chiến binh Toán học” chuẩn bị bước vào vòng thi quan trọng này, đây là những thông tin cần lưu ý.

Theo Ban tổ chức, Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra ngày 23/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào sáng 24/5 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Thời gian check-in dành cho các thí sinh bắt đầu từ 8h30 đến 9h30 sáng 23/5. Các bạn thí sinh cần có mặt đúng giờ vì sau 9h30, thí sinh có thể không được phép vào khu vực thi. Thời gian làm bài chính thức từ 10h15 đến 11h45.

Thí sinh tham dự vòng chung kết AIMO 2026 sẽ làm bài thi tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Một lưu ý quan trọng mà thí sinh cần nhớ chính là chuẩn bị giấy tờ từ tối hôm trước. Những thứ bắt buộc phải mang gồm thẻ dự thi hoặc phiếu xác nhận, CCCD/ thẻ học sinh hoặc giấy xác nhận của nhà trường. Ngoài ra, đừng quên bút viết, bút chì, compa, thước kẻ và tẩy.

Ngược lại, điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính hay tài liệu tham khảo đều nằm trong danh sách không được mang vào phòng thi.

Ban tổ chức cũng lưu ý phụ huynh nên chủ động thời gian di chuyển vì khung giờ 8h00 - 9h30 có thể xảy ra ùn tắc. Nếu đi ô tô, thí sinh vào cổng Parabol trên đường Giải Phóng; xe máy di chuyển theo cổng Trần Đại Nghĩa và làm theo hướng dẫn của tình nguyện viên.

Sau khi hoàn tất check-in, thí sinh cần xem kỹ sơ đồ phòng thi, số báo danh và vị trí phòng để tránh “lạc trôi” giữa khuôn viên rộng của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thí sinh có thể tra cứu trước số báo danh TẠI ĐÂY.

Trong phòng thi, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Thí sinh cần kiểm tra đề ngay khi nhận, nếu phát hiện thiếu trang hoặc lỗi in phải báo ngay cho cán bộ coi thi. Ngoài ra, chỉ được hỏi về đề thi trong 15 phút đầu tiên nên đừng bỏ qua mốc thời gian này.

Một điểm đáng chú ý khác là kết quả sẽ được công bố vào lúc 19h00 tối 23/5 trên website chính thức của cuộc thi: https://aimo.tienphong.vn/.

Lễ trao giải diễn ra lúc 8h00 sáng Chủ nhật 24/5 tại Hội trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3 phố Chùa Láng. Các thí sinh đạt giải được khuyến khích mặc trang phục lịch sự, đến sớm và mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu.

Ngoài phần thi chính thức, một “đặc sản” quen thuộc của AIMO năm nay tiếp tục được duy trì là hệ thống ảnh check-in và ảnh sự kiện bằng công nghệ quét khuôn mặt. Teen chỉ cần quét QR hoặc truy cập hệ thống để tìm lại khoảnh khắc của mình tại ngày hội Toán học lớn nhất năm.

BTC đã chuẩn bị list giới thiệu địa điểm ăn uống quanh khu vực địa điểm thi, quý phụ huynh, học sinh có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

Với nhiều học sinh, AIMO không chỉ là một cuộc thi mà còn giống “festival Toán học” nơi teen được gặp gỡ những người bạn cùng đam mê trên khắp cả nước. Và tất nhiên, trước giờ G thì điều quan trọng nhất vẫn là: ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ và giữ một tinh thần thật thoải mái.