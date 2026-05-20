Chàng họa sĩ tuổi teen khắc phục hội chứng ADHD, chinh phục giải thưởng hội họa

HHTO - Đằng sau những giải thưởng mỹ thuật quốc gia của họa sĩ tuổi teen Nguyễn Đăng Hải Nam là hành trình kiên trì đồng hành cùng mẹ để đối mặt với hội chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý).

"In-tư" nhân vật: Nguyễn Đăng Hải Nam - Sinh năm 2010. - Học sinh lớp 10, Hệ trung cấp 3 năm của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. - Dấu ấn "sương sương": Giải ba Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota (2019 - 2022 - 2023).

Giải nhất Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ ước mơ của em” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức (2020).

Giải nhì Cuộc thi vẽ tranh kèm khẩu hiệu slogan với chủ đề “Thế giới không khói thuốc" dành cho thiếu nhi (2021).

Giải nhì Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (2024). Hải Nam tham gia nhiều triển lãm như “Nét đẹp Phú Lộc qua nghệ thuật ký họa” tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (6 tác phẩm); “Hành trình ký họa Tam Thanh - Quảng Ngãi" (2024, 4 tác phẩm)... Mới nhất, cậu bạn vừa khai mạc triển lãm tranh cá nhân - "Rực Rỡ Miền Di Sản", khắc họa vẻ đẹp của làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng và Chuyên Mỹ.

Khi “món quà” không đi kèm bản hướng dẫn

Họa sĩ trẻ Nguyễn Đăng Hải Nam cùng mẹ (chị Nguyễn Hà) tại Lễ khai mạc triển lãm tranh “Rực rỡ miền di sản”.

Để trở thành họa sĩ tuổi teen với đầy ắp thành tựu như hiện tại, Hải Nam trải qua quá trình rèn luyện đầy khó khăn. Hơn 2 tuổi, cậu bạn đã được chẩn đoán mắc hội chứng ADHD.

Bạn từng là một cậu bé "khó tập trung" và "quậy" đến mức làm bố mẹ và giáo viên đau đầu. Nam thường xuyên lấy gạch đá vẽ bậy lên khắp tường nhà, hàng xóm, sách vở bạn cùng lớp... Đến mức mẹ quyết tâm bỏ hết công việc để ở bên Nam.

Mẹ của Nam - chị Nguyễn Hà chia sẻ đã đưa bạn đến nhiều bệnh viện nhưng những năm đầu vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Mẹ cảm thấy bất lực, lo lắng cho tương lai của bạn đi cùng nỗi sợ Nam bị kỳ thị, gặp khó khăn khi trưởng thành.

Hải Nam chụp cùng tác phẩm “Ánh nắng hòa bình trên đường hành quân” tại triển lãm “Dấu ấn 1945 - Hồi ức vinh quang”.

Từ cậu nhóc nổi loạn đến chàng họa sĩ tuổi teen

Thay vì tiếp tục dùng các phương pháp giáo dục truyền thống chỉ tập trung vào việc “sửa chữa” hành vi hay cố ép con "phải bình thường", chị Hà đã chọn một cách tiếp cận khác. Chị bắt đầu tìm hiểu về thế giới của cậu bé mắc hội chứng ADHD, lắng nghe ý kiến từ bác sĩ và cuối cùng quyết định cho Nam tham gia vào một số loại hình nghệ thuật để tăng khả năng tập trung. Hội họa đã được lựa chọn.

Mặc dù nhà cách lớp học vẽ hơn 20km, song trong gần 3 tháng học tại câu lạc bộ và hơn 1 năm sinh hoạt, Hải Nam hầu như không bỏ buổi học nào. Từ cậu bé vẽ bậy "nổi loạn", Hải Nam không còn quậy phá mà thay vào đó là những giờ phút cặm cụi bên giá vẽ, tấm giấy trắng và cọ vẽ.

Hải Nam (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình tại “Xuân sắc” - triển lãm cá nhân đánh dấu lần cậu bạn được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao Bằng khen vì những đóng góp cho mỹ thuật Việt.

Cậu bạn khẳng định sự thấu hiểu, định hướng đúng đắn và đồng hành của mẹ là tác động lớn tạo nên chàng teen Hải Nam của hiện tại. Những tấm huy chương, giải thưởng từ lớp 1 đến lớp 9 là niềm tự hào của cả cậu bạn và gia đình. Với bạn, sự vĩ đại của mẹ không nằm ở điều gì cao siêu mà nằm ở sự bền bỉ suốt 14 năm qua.

"Trong những năm tháng khó khăn vì hội chứng ADHD, khi chính mình cũng không làm chủ được cảm xúc và hành động của mình, mẹ là người kiên trì nhất. Mẹ dắt tay mình đi qua từng lớp học, từng giai đoạn khó khăn để nuôi dạy mình từ “con số 0” trở thành một người tốt hơn rất nhiều ở hiện tại”.

“Mình trân trọng từng giây phút những ý tưởng đầu tiên bắt đầu hình thành trong đầu và cả khoảnh khắc đặt nét cọ cuối cùng để hoàn thiện tác phẩm. Cảm giác hoàn thành xong một điều gì đó khiến mình cảm thấy rất vui vẻ”, Nam chia sẻ.

Hội họa đã đem lại cho bạn sự bình tĩnh, tập trung và kiên trì - những thứ vốn dĩ là rào cản lớn nhất của một người mắc ADHD. Hải Nam tự tin khẳng định rằng: "Nếu gặp mình bây giờ, mình nghĩ mọi người sẽ không biết được mình của ngày trước đã từng là một đứa trẻ mắc chứng ADHD nặng đến mức nào. Bản thân mình đã đi một quãng đường rất xa so với điểm bắt đầu".

Như cách mẹ của Hải Nam không bất lực chấp nhận và Hải Nam không ngừng nỗ lực, có lẽ bất cứ ai cũng có thể tìm ra cách để khắc phục khuyết điểm hoặc biến điểm yếu thành lợi thế để trở nên rực rỡ theo cách riêng.