Gặp không ít trục trặc, Ái Nhi vẫn khoe phong độ rạng ngời tại Miss Intercontinental 2021

HHT - Mặc dù có khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng người đẹp Ái Nhi, đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2021 đã có màn xuất hiện rạng ngời ngay khi nhập cuộc cùng các đối thủ khác tại cuộc thi.

Đại diện của Việt Nam là người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi đã tới Ai Cập để chính thức tham dự đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2021. Đây là cuộc thi nhan sắc quốc tế đầu tiên trong hệ thống các đấu trường nhan sắc lớn của thế giới được tổ chức trong năm nay.

Những hình ảnh đầu tiên được Ái Nhi gửi về cho người hâm mộ cho thấy cô đã cố gắng hết mình để xuất hiện rạng ngời bên cạnh các đối thủ. Người đẹp đã không để những rắc rối ảnh hưởng tới hình ảnh của mình tại cuộc thi.

Ái Nhi đã tự biến khó khăn thành lợi thế, sự cố càng khiến người đẹp có thêm động lực và kinh nghiệm để tự tin hơn trong các hoạt động sắp tới của cuộc thi.

Nhan sắc tươi tắn và rạng rỡ của Ái Nhi bên cạnh các đối thủ.

Ban đầu, người đẹp Ái Nhi đã dự định sẽ tới Ai Cập đúng lịch trình để có thể tham gia đầy đủ các hoạt động của cuộc thi. Tuy nhiên, sau đó do một số trục trặc, cô phải hoãn chuyến bay và đến nơi chậm hơn so với dự kiến. Do đó, Ái Nhi đã không thể tham gia hoạt động chụp hình với trang phục áo tắm. Cô cũng là một trong những thí sinh cuối cùng có mặt tại cuộc thi.

Chưa hết, khi tới sân bay Cairo, cô bị hải quan giữ lại 15 chiếc váy cùng phụ kiện, giày dép và một số hành lý khác. Sự việc ảnh hưởng ít nhiều đến lịch trình sắp xếp trang phục mà cô và ê-kíp đã bàn bạc trước đó. Hiện tại, người đẹp chỉ còn khoảng 4 - 5 bộ trang phục cho những ngày đầu cuộc thi.

Ái Nhi cũng chia sẻ là cô đã nhờ BTC can thiệp và sẽ được hỗ trợ vận chuyển đến sau. Người đẹp còn gặp trục trặc với máy làm tóc, thiết bị này đã bị cháy nổ khiến cô không thể sử dụng được, nhưng Ái Nhi đã nhanh nhẹn ứng biến bằng cách cột tóc cao lên.

Cuộc thi Miss Intercontinental 2021 sẽ có thời gian tổ chức kéo dài tới cuối tháng 10, đêm chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29/10. Ái Nhi hiện được dự đoán sẽ lọt Top 20 chung cuộc ở vị trí số 12.