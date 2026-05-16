Gen Z đam mê các trò chơi mạo hiểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và liều lĩnh

HHTO - Đu mình trên những vách đá dựng đứng hay băng qua các cung đường trekking hiểm trở đang dần trở thành "đặc sản" được nhiều người trẻ săn đón. Không ít người sẵn sàng bỏ tiền, thậm chí đi hàng trăm cây số chỉ để đổi lấy vài khoảnh khắc trải nghiệm để đời.

Tóm tắt nhanh: - Adrenaline không chỉ khiến tim đập nhanh, cơ thể tỉnh táo hơn mà còn tạo ra cảm giác phấn khích mạnh mẽ. - Nhiều bạn trẻ cho rằng trải nghiệm - bên cạnh thỏa mãn đam mê cá nhân còn cần chia sẻ đến cộng đồng. - Chính tâm lý "xui chắc không tới mình" khiến không ít người bỏ qua cảm giác bất an ban đầu hoặc quá tin tưởng vào hệ thống vận hành của trò chơi.

Gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, dùng dây kéo để leo lên các vách đá dựng đứng ở núi Bà Đen. Đáng nói, tại đây có nhiều khu vực vách đá có bề mặt phủ đầy rong rêu, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Câu chuyện này cũng khiến nhiều người nhớ đến vụ việc nữ du khách 16 tuổi người Trung Quốc thiệt mạng khi tham gia trò chơi xích đu vách đá tại khu du lịch Maliuyan (Tứ Xuyên) do sự cố tuột/đứt dây bảo hộ. Những sự cố xảy ra không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn của các trò chơi cảm giác mạnh mà còn đặt ra câu hỏi: Vì sao đã biết rõ rủi ro có thể xảy ra, người trẻ vẫn sẵn sàng đánh đổi để có được vài phút "hòa mình với thiên nhiên"?

Cảm giác mạnh: "Liều thuốc tái sinh tinh thần"

Trong y học, adrenaline là một loại hormone được cơ thể tiết ra khi con người rơi vào trạng thái hồi hộp hoặc đối mặt với nguy hiểm. Hormone này không chỉ khiến tim đập nhanh, cơ thể tỉnh táo hơn mà còn tạo ra cảm giác phấn khích mạnh mẽ.

Giữa guồng quay của deadline, kỳ vọng gia đình, áp lực vô hình từ mạng xã hội đã đẩy nhiều người trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi kéo dài. Trong bối cảnh đó, các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee, zipline hay xích đu mạo hiểm trở thành một cách giải tỏa mà giới trẻ tìm đến. Bởi lẽ, vào khoảnh khắc đối diện với nỗi sợ, những áp lực thường ngày dường như bị đẩy lùi, nhường chỗ cho cảm giác hưng phấn và những trải nghiệm khó quên.

Bạn Minh Anh (21 tuổi, TP.HCM), từng trải nghiệm nhảy bungee trong một chuyến du lịch, chia sẻ: "Lúc đứng trên cao, mình sợ thật sự nhưng sau khi nhảy xuống thì lại thấy rất đã. Kiểu như mọi áp lực học hành, công việc đều biến mất sau vài phút vậy".

Nhảy bungee là trò chơi không dành cho người yếu tim. (Ảnh minh họa trên internet)

Với Gen Z, các trò chơi cảm giác mạnh không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn là cách "reset" tinh thần hiệu quả, giúp họ tạm gác lại những lo âu, bộn bề của cuộc sống để tái tạo lại năng lượng.

"Sống ảo": Áp lực trải nghiệm cho bằng bạn bè

Bạn Khánh Vy (20 tuổi, Nha Trang) chia sẻ: "Lúc đầu mình không định chơi đâu vì rất sợ độ cao. Nhưng thấy bạn bè ai cũng quay clip check-in nên mình cũng muốn thử cho biết cảm giác".

Không thể phủ nhận, mạng xã hội đang góp phần khiến các trò chơi cảm giác mạnh trở nên phổ biến hơn. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh người trẻ thả mình rơi tự do, đu mình bên vách đá hay la hét trên tàu lượn siêu tốc viral mạnh mẽ.

Các trò chơi cảm giác mạnh mang đến trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh minh họa từ internet)

Nhiều bạn trẻ cho rằng trải nghiệm - bên cạnh thỏa mãn đam mê cá nhân còn cần chia sẻ đến cộng đồng. Từ đó, loạt video thử sức các bộ môn thể thao cảm giác mạnh thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác, khiến người xem nảy sinh tâm lý: Mình cũng phải thử một lần cho biết. Không ít bạn trẻ chọn tham gia các trò chơi mạo hiểm dù bản thân chưa thật sự sẵn sàng chỉ vì muốn "bằng bạn bằng bè", có một trải nghiệm để đời.

Dẫu vậy, thông qua những đoạn video ngắn, người xem thường chỉ FOMO theo "ánh hào quang" mà quên hoặc xem nhẹ mức độ nguy hiểm, các rủi ro tiềm ẩn của trò chơi.

Tâm lý chủ quan "chắc nó chừa mình ra"

Tâm lý chủ quan cũng là một trong những yếu tố đẩy người trẻ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm của các trò chơi cảm giác mạnh. Khi thấy những người chơi trước đó đều không gặp vấn đề gì, nhiều người trẻ dễ mặc định rằng trò chơi an toàn và "sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu".

Chính tâm lý "xui rủi chắc không tới mình" khiến không ít người bỏ qua cảm giác bất an ban đầu hoặc quá tin tưởng vào hệ thống vận hành của trò chơi. Trong khi đó, thực tế cho thấy các sự cố thường xảy ra rất nhanh và gần như không có cơ hội sửa sai. Chỉ một lỗi kỹ thuật nhỏ hoặc một sai sót trong khâu vận hành cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngọc Hân (22 tuổi, TP.HCM), từng trải nghiệm zipline trong chuyến du lịch Đà Lạt, chia sẻ: "Lúc chuẩn bị chơi mình cũng hơi sợ, nhưng thấy ai cũng chơi bình thường nên nghĩ chắc không sao đâu. Tới lúc trượt xuống mới bắt đầu thấy run thật sự".

Tâm lý FOMO khiến nhiều bạn trẻ bất chấp nguy hiểm chinh phục những vách đá dựng đứng. (Ảnh minh họa trên internet)

Ranh giới mờ nhạt giữa trải nghiệm và liều lĩnh

Thực tế, điều cần bàn không nằm ở các trò chơi cảm giác mạnh mà ở việc nhiều người trẻ đang nhìn nhận sự mạo hiểm như một phần tất yếu của tuổi trẻ. Họ xem những trải nghiệm mạo hiểm là cách để khẳng định bản thân, chứng minh mình khác biệt và có một "thanh xuân rực rỡ".

Nhiều người trẻ hào hứng chinh phục bộ môn nhảy bungee, mang về những thước phim đẹp mắt. Nguồn clip: @skjumping1

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiến thức, kỹ năng để đánh giá mức độ an toàn của những trò chơi mình tham gia. Phương Anh (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Nhiều lúc mình cũng muốn thử chỉ vì thấy mọi người chơi ai cũng vui và quay clip rất đẹp. Nhưng nghĩ kỹ thì có những trò nếu xảy ra sự cố sẽ không còn cơ hội thứ hai".

Hãy nhớ rằng, ranh giới giữa những phút giây vui vẻ và nguy hiểm ập đến rất mong manh và có thể "sai một ly, đi một đời". Vì vậy, các trò chơi cảm giác mạnh chỉ thật sự ý nghĩa khi đảm bảo mọi khâu chuẩn bị, thực hành, hệ thống... đều nằm trong giới hạn an toàn và được thực hiện bởi người có kinh nghiệm, được trang bị kỹ năng cần thiết.