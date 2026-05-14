Tranh cãi cắt ghép hình ảnh Miu Lê để quảng cáo: Hãy làm marketing có tâm!

HHTO - Tận dụng sức nóng của các bê bối để quảng bá sản phẩm, nhiều nhãn hàng cắt ghép hình ảnh nhằm "câu tương tác" trên mạng xã hội. Cách làm bị cho là phản cảm này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn đạo đức trong hoạt động marketing.

Tóm tắt nhanh: - Những ngày qua, thông tin Miu Lê bị phát hiện sử dụng chất cấm trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. - Vụ việc còn kéo theo hàng loạt tranh luận về trách nhiệm của người nổi tiếng và tác động của các scandal trong môi trường giải trí. - Ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm đôi khi rất mong manh. - Một số nhãn hàng đã nhanh chóng gỡ bỏ bài viết và lên tiếng xin lỗi.

Trong vụ việc của Miu Lê, điều khiến nhiều người bức xúc hơn cả lại đến từ cách một số thương hiệu và cửa hàng tận dụng sự việc để quảng bá sản phẩm của mình. Cụ thể, nhiều trang bán hàng đã sử dụng công cụ AI để dùng hình ảnh Miu Lê trong quá trình điều tra nhằm "câu view" cho sản phẩm.

Những bài viết sử dụng hình ảnh nghệ sĩ với các sản phẩm tràn lan trên mạng xã hội

Thực tế, việc “ăn theo” các sự kiện nổi bật để quảng bá sản phẩm không phải là điều xa lạ trong hoạt động marketing. Khi một chủ đề trở thành xu hướng, nhiều nhãn hàng thường nhanh chóng tận dụng "từ khóa" để tăng độ nhận diện và tiếp cận người dùng trên mạng xã hội. Nếu được thực hiện khéo léo và phù hợp, hình thức marketing này mang lại hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm đôi khi rất mong manh.

Trong trường hợp này, nhiều người cho rằng các nhãn hàng đã đi quá giới hạn. Không chỉ khai thác một sự việc tiêu cực để "cợt nhả" mà họ còn sử dụng hình ảnh cá nhân nhằm mục đích thương mại khi chưa được cho phép. Đây là hành vi có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trên các nền tảng mạng xã hội, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra xung quanh vấn đề này. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hình thức truyền thông bị cho là “câu view bất chấp” này. Không ít ý kiến cho rằng các thương hiệu đang quá đặt nặng lượt tương tác mà quên đi trách nhiệm xã hội của mình.

Một số người thậm chí tuyên bố sẽ ngừng sử dụng sản phẩm của các nhãn hàng có cách quảng bá phản cảm, bởi họ cho rằng đây là biểu hiện của việc làm truyền thông thiếu chuyên nghiệp và thiếu nhân văn. Tuy nhiên, một số người cũng bày tỏ quan điểm rằng người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng phải có trách nhiệm với hình ảnh của mình khi xuất hiện trước công chúng.

Một trong những nhãn hàng vướng tranh cãi đăng bài xin lỗi.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, một số nhãn hàng đã nhanh chóng gỡ bỏ bài viết và lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, những lời xin lỗi này vẫn chưa thể xoa dịu sự bức xúc của công chúng. Không ít người cho rằng hậu quả lớn nhất mà các thương hiệu phải đối mặt không chỉ là một bài đăng bị chỉ trích, mà còn là sự suy giảm niềm tin từ khách hàng.

Trong thời đại mạng xã hội, sự chú ý có thể mang lại lượt tương tác nhanh chóng. Tuy nhiên, một bài viết marketing hiệu quả không chỉ cần sự sáng tạo mà còn phải thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, sự tôn trọng với cá nhân liên quan và nhận thức rõ về giới hạn của truyền thông. Đây không chỉ còn là vấn đề lợi nhuận, mà còn là trách nhiệm đối với những nội dung được sáng tạo.