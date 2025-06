Gen Z Nhật Bản bầu chọn các mỹ nam là "ngôi sao triển vọng" xứ hoa anh đào

HHT - Dưới đây là các nam diễn viên Nhật Bản dưới 22 tuổi, được chính các Gen Z xứ hoa anh đào bầu chọn là thế hệ mới đầy triển vọng. Đây là những gương mặt có tiềm năng bùng nổ - hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên màn ảnh trong vòng một đến ba năm tới.

1. Michieda Shunsuke (2002)

Có thể nói Michieda Shunsuke đang là một trong những ngôi sao Gen Z đình đám nhất showbiz Nhật Bản. Độ nổi tiếng của anh chàng lan rộng ra ngoài biên giới xứ hoa anh đào, phủ sóng cả ở Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam… Các fan khen ngợi ngoại hình của Michieda Shunsuke là đẹp như hoa, đẹp tựa thiên thần, chuẩn bạch mã hoàng tử…

Là thành viên của nhóm nhạc Naniwa Danshi, Michieda Shunsuke thành công cả ở vai trò ca sĩ lẫn diễn xuất. Anh đã tham gia đóng chính lẫn phụ nhiều tựa phim điện ảnh lẫn truyền hình, thậm chí có cả các phim chiếu giờ vàng, hợp tác với nhiều tên tuổi lớn ở Nhật Bản lẫn nước ngoài như Hứa Quang Hán (trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em).

Một số tựa phim nổi bật của Michieda Shunsuke có thể kể đến: Tình Đầu Chóng Phai, Dẫu Tình Yêu Này Có Biến Mất Khỏi Thế Gian, Thanh Xuân Thứ Hai Của Tôi, Thám Tử Kindaichi, MARS: Cuộc Cách Mạng Của Zero, Caster…

2. Terada Kokoro (2008)

Diễn xuất từ khi mới lên 5 tuổi, có thể nói Terada Kokoro là “diễn viên nhí quốc dân” được nhiều khán giả Nhật Bản yêu mến. Gia tài phim ảnh của Terada Kokoro khá phong phú và đồ sộ. Cậu đóng nhiều phim, có các vai diễn nhí, có các vai hồi bé của các nhân vật người lớn trong phim bom tấn cổ trang, dự án truyền hình bom tấn…

Nhiều khán giả Nhật Bản đang dõi theo hành trình trưởng thành của Terada Kokoro, quan tâm đến cả việc cậu cao thêm bao nhiêu centimet khi vào trung học, và dĩ nhiên không quên chờ đợi các vai diễn mới.

3. Miyase Ryubi (2004)

Miyase Ryubi hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ và diễn viên ở Nhật Bản. Anh đã tham gia khá nhiều phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh, vai chính và vai phụ, thể loại từ học đường đến trinh thám. Một số tác phẩm nổi bật của Miyase Ryubi có thể kể đến: Hey Handsome, Chastity High, Tình Đầu Của Thần Chết, Bất Động Sản Bất Ổn…

Miyase Ryubi là một trong số hàng triệu người Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi trận động đất sóng thần Tohoku năm 2011. Ngôi nhà nơi anh và gia đình sinh sống đã bị sóng thần phá hủy, chính anh cũng suýt mất mạng vì bị cuốn trôi.

4. Nagao Kento (2002)

Nagao Kento là thành viên của nhóm nhạc Naniwa Danshi. Anh tham gia vai phụ một số phim như Ngón Đeo Nhẫn Dâng Lên Nhà Vua. Các fan “đặt cửa” anh sẽ sớm tỏa sáng với nhiều vai diễn hơn nữa trong tương lai.

5. Igari Soya (2002)

Ban đầu, Igari Soya không thực sự muốn trở thành một thần tượng, nhưng cuối cùng anh đã gia nhập nhóm nhạc HiHi Jets - nhóm nhạc gồm những người chơi giày trượt patin. Một trong những sở thích của anh chàng là trượt patin.

Igari Soya đóng phim chưa nhiều lắm, nhưng netizen Nhật nhận định anh chàng khá phù hợp với diễn xuất và có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Phim nổi bật của anh có thể kể đến We Don’t Know Love Yet.

6. Sakuma Ryuto (2002)

Là thành viên của nhóm nhạc HiHi Jets, Sakuma Ryuto cũng khá nổi bật ở mảng diễn xuất. Netizen Nhật nhận xét Sakuma Ryuto có thể đóng nhiều thể loại phim và dạng vai, tạo chemistry tốt với bạn diễn.

Một số tựa phim nổi bật của anh là: Dao Bếp và Ớt Sừng Xanh, Chuyện Tình Tôi với Yamada-kun ở Lv999, Worry Not She’s The Boss…

7. Mori Shoot (2002)

Trong showbiz Nhật Bản, Mori Shoot hoạt động với tư cách vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên. Một số tựa phim anh đã tham gia có thể kể đến Anh Sẽ Là Đóa Hoa Của Em, Jack Frost…

8. Mamehara Issei (2002)

Vào năm 2020, Mamehara Issei tham gia chương trình Produce 101 Nhật Bản và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc JO1. Năm 2021, anh thử sức với vai trò diễn viên khi tham gia vào bộ phim Kamen Rider Revice. Ngoài ra, anh còn xuất hiện trong một số phim khác như Bad Boys: The Movie…

9. Kashiwagi Haru (2005)

Vào năm 2018, trong một chuyến đi đến Tokyo, Kashiwagi Haru được công ty tìm kiếm tài năng Stardust Promotion chiêu mộ. Anh gia nhập ngành giải trí và hiện tại là thành viên nhóm nhạc Bullet Train. Anh đã tham gia một số phim như Không Thể Chạm Tới, Ghost Yankee, Billion X School…

10. Iwase Yoji (2004)

Năm 2019, khi còn là học sinh trung học, một người đàn anh cùng trường đã chụp ảnh Iwase Yoji đang đợi tàu và đăng lên TikTok với chú thích “Đàn em của tôi dễ thương quá”. Bức ảnh viral và giúp Iwase Yoji "nổi tiếng".

Năm 2020, Iwase Yoji được một công ty quản lý tài năng chiêu mộ và giới thiệu chính thức với công chúng với nghệ danh Ohsugi Yuuki. Đến năm 2023, anh chuyển sang công ty quản lý mới và bắt đầu dùng tên thật để hoạt động nghệ thuật. Iwase Yoji đã góp mặt qua một số tựa phim như Người Thầy Tuyệt Vời Nhất, Chiếc Bàn Ăn Bùn…