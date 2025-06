Phim Hàn tháng 6: Squid Game đi đến hồi kết, Nam Goong Min “tuyệt đối điện ảnh”

HHT - Phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong tháng 6 phong phú về đề tài, đa dạng về thể loại, đánh dấu sự trở lại của nhiều tên tuổi kỳ cựu như So Ji Sub, Nam Goong Min… Và chắc chắn, cái kết của “Squid Game” cũng là điều nhiều người đang ngóng đợi.

Mercy For None (6/6)

Diễn viên: So Ji Sub, Lee Jun Hyuk, Cha Seung Won, Choo Young Woo, Gong Myung

Câu chuyện của Mercy For None kể về Nam Gi Jun, một tay xã hội đen khét tiếng đã hạ gục không biết bao nhiêu kẻ ngáng đường, giúp ông chủ của mình tích lũy quyền lực. Nhưng để bảo vệ em trai - người làm việc cho băng nhóm đối thủ, anh rửa tay gác kiếm, từ đó sống biệt tích.

Mười một năm sau, người em trai mà Nam Gi Jun đã từ bỏ tất cả để bảo vệ nay chỉ còn là một cái xác. Để tìm hiểu sự thật đằng sau, anh trở lại chốn giang hồ và bắt đầu con đường trả thù không khoan nhượng.

Diễn viên trung tâm của Mercy For None là So Ji Sub (The Master’s Sun), nhưng bộ phim còn tập trung nhiều diễn viên sáng giá từ kỳ cựu đến “măng non” của màn ảnh xứ kim chi như: Lee Jun Hyuk (Love Scout), Cha Seung Won (Hoa Du Ký), Choo Young Woo (Chuyện Nàng Ok), Gong Myung (Way Back Love)...

The First Night With The Duke (11/6)

Diễn viên: Ok Taecyeon, SeoHyun

Hai thành viên đến từ hai nhóm nhạc biểu tượng K-Pop SeoHyun (SNSD) và Ok Taecyeon (2PM) sẽ sánh đôi trong bộ phim cổ trang hài lãng mạn The First Night With The Duke.

Trong phim, SeoHyun vào vai một nữ sinh viên bình thường bỗng nhiên xuyên sách, trở thành nhân vật nữ phụ mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết cổ trang yêu thích. Ban đầu, cô chỉ định tận hưởng cuộc sống quý tộc của nhân vật và chứng kiến mọi thứ như một kẻ bên lề.

Bất ngờ, sự cố xảy ra, cô cướp mất một đêm của nam chính - người được định sẵn sẽ trở thành vua, khiến anh ta yêu cô thay vì nữ chính của cuốn tiểu thuyết - một thường dân nhưng xinh đẹp và tốt bụng.

Our Movie (13/6)

Diễn viên: Nam Gong Min, Jeon Yeo Bin

Chuyện phim Our Movie kể về Lee Je Ha (Nam Goong Min) - người nối gót cha mình trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Nhưng sau tác phẩm ra mắt thành công, anh phải vật lộn để lấy lại phong độ. Để trở lại màn ảnh, anh bắt tay thực hiện một bộ phim tình cảm lãng mạn về một nhân vật có thời hạn sống không còn bao lâu nữa.

Trong quá trình đó, Lee Da Eum (Jeon Yeo Bin) - một nữ diễn viên đầy tham vọng mắc một căn bệnh nan y, đã dùng chính trải nghiệm của mình giúp anh nghiên cứu và viết kịch bản.

Our Movie được trông đợi bởi những thước phim đẹp như thơ, “tuyệt đối điện ảnh”. Nội dung phim cũng đầy rung cảm về tình yêu, sự chữa lành, và tâm thế đón nhận cuộc sống với tất cả những mong manh. Dĩ nhiên không thể bỏ qua diễn xuất siêu đáng tin cậy từ bộ đôi diễn viên chính “điểm 10 chất lượng”.

Hunter With A Scalpel (19/6)

Diễn viên: Park Ju Hyun, Kang Hoon

Sau Mouse, một lần nữa Park Ju Hyun trở lại thế giới của những kẻ giết người hàng loạt. Lần này, kẻ sát nhân không còn là anh hàng xóm mà đã trở thành bố ruột của cô.

Khi câu chuyện của Hunter With A Scalpel bắt đầu, người bố sát nhân của Seo Se Hyun (Park Ju Hyun) được cho là đã chết 20 năm về trước. Sau nhiều nỗ lực thoát khỏi bóng đen quá khứ vì có bố là tội phạm khét tiếng, Seo Se Hyun nay đã trở thành một bác sĩ pháp y.

Một lần, khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cô phát hiện nạn nhân bị giết với thủ pháp đặc trưng của bố mình. Với sự giúp đỡ của thám tử Jung Hyun (Kang Hoon), cô cố gắng một cách tuyệt vọng để truy tìm ông ta trước khi có thêm nạn nhân mới.

I Am A Running Mate (19/6)

Diễn viên: Yoon Hyun Soo

Chuyện phim I Am A Running Mate kể về một buộc bầu cử căng thẳng diễn ra trong một trường trung học ở Hàn Quốc. Nhân vật chính là Se Hoon (Yoon Hyun Soo), một học sinh gương mẫu, muốn cải thiện hình ảnh của mình sau một sự cố.

Do đó, cậu quyết định trở thành bạn đồng hành tranh cử của một ứng cử viên. Vấn đề là, cả hai ứng cử viên chính cho chức chủ tịch hội học sinh đều muốn có cậu trong đội tranh cử của mình.

Không có gương mặt ngôi sao nào quá nổi trội trong dàn diễn viên, điều khiến I Am A Running Mate thu hút sự chú ý là thời điểm phim lên sóng tương đồng với cuộc bầu cử Tổng thống đang diễn ra ở Hàn Quốc. Đây cũng là phim đầu tay của đạo diễn Han Jin Won - đồng biên kịch của bộ phim gây sốt toàn cầu từng đạt giải Oscar Parasite.

Head Over Heels (23/6)

Diễn viên: Choo Young Woo, Cho Yi Hyun

Từng là bạn diễn trong School 2021, nay Choo Young Woo (Chuyện Nàng Ok) và Cho Yi Hyun (All Of Us Are Dead) tái ngộ trong một câu chuyện tình lãng mạn trường trung học nhuốm màu sắc kỳ bí.

Chuyện phim Head Over Heels kể về Park Sung Ah (Cho Yi Hyun), ban ngày là nữ sinh trung học, ban đêm làm thêm nghề pháp sư trừ tà nhưng giấu kín danh tính. Một hôm, cô tình cờ gặp Gyeon Woo (Choo Young Woo) và ngay lập tức “trúng tiếng sét” với anh.

Tình cờ, Gyeon Woo cũng là học sinh mới vừa chuyển đến trường của Park Sung Ah. Gyeon Woo là chàng trai có số phận sẽ sớm phải chết, nhưng nữ pháp sư tuổi teen quyết thay đổi vận mệnh đen đủi này của anh.

Squid Game 3 (27/6)

Diễn viên: Lee Jung Jae, Lee Byung Hun

Bộ phim sinh tồn gây sốt toàn cầu Squid Game sẽ đi đến hồi kết của mình khi công chiếu mùa 3 trong tháng 6 này. Ở cuối mùa 2, người chơi 456 - Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) đã thất bại trong việc dấy lên một cuộc nổi loạn nhằm lật đổ trò chơi tàn nhẫn này.

Mùa 3 sẽ bắt đầu với việc anh bị ném trở lại trò chơi, nhưng số phận của anh và những kẻ đồng mưu vẫn còn rất mơ hồ. Trong mùa 3, Hwang In Ho (Lee Byung Hun) cũng sẽ lột mặt nạ để trở lại vai trò là người đứng đầu kiểm soát trò chơi.