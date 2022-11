Gen Z viết nhạc từ năm lớp 9, vượt qua nghi ngờ và chê bai để sở hữu triệu view trên YouTube

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha, khán giả có thể nhận thấy rằng Ronaldo thường không đứng thẳng hàng với đồng đội khi hát quốc ca trước trận đấu, mà lại xoay nghiêng người. Đó là do thói quen hay là kiểu tạo nét riêng của người nổi tiếng? Hóa ra có một lý do rất đáng ngưỡng mộ đằng sau đó.

HHT - Đêm Bán kết cuộc thi Người dẫn chương trình tài năng - LUMINOUS 2022 chính thức diễn ra tại Học viện Ngoại giao. Đây là cuộc thi do MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao tổ chức, diễn ra lần thứ 2 với nhiều đổi mới.

HHT - Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội ngày mai 30/11 là 14-23 độ, giảm khoảng 9 độ so với hôm nay. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) vào ngày Thứ Sáu 2/12 thấp nhất xuống 7-11 độ C.