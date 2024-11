GenFest Day-2 bùng nổ dù trễ tiến độ, Wren Evans "đánh úp" fan với album mới

HHT - Dù bắt đầu trễ hơn lịch trình do lý do khách quan nhưng GenFest Day-2 vẫn bùng nổ với hàng loạt tiết mục từ dàn nghệ sĩ Gen Z cực hot, như Wren Evans, Mono, tlinh, WEAN...

Sau thành công của Day-1, sự kiện đại nhạc hội GenFest bước vào Day-2 vào Chủ nhật, 24/11/2024 với nhiều nghệ sĩ hot nhất hiện nay. Sự xuất hiện của những cái tên hàng đầu lứa Gen Z như Wren Evans, Mono, tlinh... đã khuấy đảo bầu không khí, bù đắp lại vấn đề trễ lịch trình diễn ra sự kiện trước đó do lý do khách quan.

Quang Hùng MasterD mở màn cực ngọt, Mono thành "ông hoàng concept"

Khác với lịch diễn bắt đầu vào 17h00 theo dự kiến, GenFest Day-2 đón cơn mưa lớn bất chợt, khiến cho lịch trình phải dời trễ hơn. Vào khoảng 17h30, sự kiện mới chính thức bắt đầu với set trình diễn của Quang Hùng MasterD. Nam ca sĩ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, mang đến một bầu không khí dễ chịu, vui vẻ và tích cực để "xoa dịu" khán giả.

Những bản hit được Quang Hùng MasterD mang lại gồm Trói Em Lại, Catch Me If You Can... vốn đã giúp anh bùng nổ trong Anh Trai "Say Hi". Có thể nói, việc BTC sắp xếp cho sao nam gốc Huế nhiệm vụ "khai trương" đêm nhạc hội được xem là quyết định sáng suốt, thành công để giúp người nghe lấy lại được tâm trạng, "up mood" với những bản nhạc quen thuộc, bắt tai trước khi chính thức đi qua những set diễn khác.

Tiếp theo đó, Suboi và WEAN là những cái tên tiếp theo khuấy động GenFest Day-2. Với Suboi, nữ HLV của Rap Việt vẫn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu chuyên nghiệp và thần sầu, mang đến phần trình diễn đậm chất "nữ hoàng" với những bản hit đã làm nên tên tuổi của cô thời gian qua như Bet On Me, N-Sao... Nhưng nếu so với các sân khấu trước đây của cô, GenFest Day-2 chỉ dừng lại ở mức "vừa vặn" chứ chưa đánh dấu một tầm cao mới của cái tên Suboi.

Còn với WEAN, nam ca sĩ trẻ đã chiều lòng fan hết cỡ với những màn kết hợp "suy" cực độ cùng Naomi, tlinh hay đặc biệt nhất là HURRYKNG - "người tình" ngang trái của anh trong Anh Trai "Say Hi" với ca khúc Airplane Mode. Âm nhạc của WEAN vẫn rất Hip-hop, song song đó còn là ma mị, ngầu và đậm chất riêng.

Tuy nhiên, điểm nhấn của nửa đầu GenFest Day-2 chắc chắn thuộc về Mono. Thật khó tin nhưng đó là sự thật, Mono đã trình diễn qua một loạt hit của bản thân từ lúc ra mắt đến nay, với mỗi sân khấu là mỗi concept riêng biệt. Nào là Kill Me - Quên Anh Đi với màu sắc ma mị, cùng hiệu ứng rắn hổ mang gợi nhớ Reputation của Taylor Swift. Còn có Em Xinh với phong cách dân gian, cổ phong, hay đến Waiting For You phiên bản Ballad cùng góc quay điện ảnh cuốn hút. Sau cùng, Mono mang Đi Tìm Tình Yêu và Chăm Hoa - hai bản hit gần đây của anh đến GenFest với màu sắc Disco vui nhộn, khép lại một set diễn đầy độc đáo, đa dạng của ngôi sao sinh năm 2000. Chưa kể, đây còn là dịp để Mono chứng tỏ sự tiến bộ của mình khi khả năng hát live đã ổn định xuyên suốt, và vũ đạo đã ngày càng tiến bộ hơn trước.

tlinh "đánh dấu chủ quyền" Wxrdie, Wren Evans nhá album mới

Nếu nửa đầu của đêm nhạc hội GenFest Day-2 đã "gây sốt" với hàng loạt ca khúc thịnh hành thì vào nửa sau, những nghệ sĩ Gen Z tiếp tục làm chủ với những set diễn đậm phong cách cá nhân. Nữ rapper tlinh rất được trông chờ và đã không làm khán giả thất vọng khi mang đến nhiều màn kết hợp nhất trong đêm. Chỉ trong phần trình diễn 30 phút của mình, tlinh đã "quẩy" cực sung cùng nhiều đồng nghiệp gồm Coldzy, VSTRA, "cô giáo" Suboi, JustaTee, Gill, Trung Trần, và đặc biệt nhất là Low G với 4 sân khấu cho 4 ca khúc nằm trong EP kết hợp FLVR. Đã vậy, tlinh và Low G còn có khoảnh khắc "đánh dấu chủ quyền" dễ thương trong một sân khấu, với hình ảnh chibi của Wxrdie (bạn trai tlinh) và Dương Fynn (bạn gái Low G) đung đưa trên màn hình lớn.

Tuy vậy, việc có set diễn dài, chủ yếu toàn ca khúc sôi động, đòi hỏi vũ đạo khủng khiến tlinh có chút đuối ở đoạn sau, nhất là về chất giọng. Mặt khác, màu sắc mà tlinh mang lại lần này vẫn rất mạnh mẽ, đậm tính "nữ quyền" và có chút đường phố, gợi nhớ đến cô của Rap Việt 4 năm trước.

Tiếp nối tlinh chính là "rapper mà cô yêu thích nhất", Wxrdie. Phần của Wxrdie có lẽ là thử thách lớn cho khán giả khi thay vì mang đến các bản hit đã làm nên tên tuổi của mình, nam rapper lựa chọn mạo hiểm khi diễn toàn các bài hát nằm trong album mới The Wxrdies. Vì là sản phẩm vừa ra lò không lâu, chưa có sự phổ biến nhất định nên phần trình diễn của Wxrdie không được hưởng ứng mạnh mẽ như các đồng nghiệp trước đó. Mặc dù thế, tài năng và khả năng live của Wxrdie là không thể nghi ngờ, khi anh chứng minh bản thân là một trong những tài năng melodic rap hàng đầu thị trường hiện nay. Ngoài ra, sự xuất hiện bất ngờ của Andree Right Hand ở cuối set diễn cũng mang đến bất ngờ cho người xem.

Sau thời lượng 1 tiếng đồng hồ chìm trong rap, GenFest Day-2 đưa khán giả bước vào chương tiếp theo đáng mong đợi của "anh dân tổ" Wren Evans. Trở lại sau 1 năm kể từ chiến thắng vang dội tại Làn Sóng Xanh 2023, Wren Evans phối lại những bản hit nằm trong album Loi Choi như Từng Quen, Cầu Vĩnh Tuy, Tò Te Tí... với hình ảnh như hoàng tử mùa đông. Thế nhưng điểm khiến hàng chục nghìn khán giả của GenFest Day-2 phải đứng ngồi không yên đó là các ca khúc mới mà Wren Evans nhá hàng, khả năng cao nằm trong album mới.

Một ca khúc được anh chàng giới thiệu có tên Thu Đợi, mang âm hưởng Ballad thích hợp với những ngày đông lạnh giá. Ngoài ra, Wren Evans còn có một ca khúc sôi động về tình yêu, và một phần diễn vũ đạo gợi cảm trên "con beat" bí ẩn nhưng bắt tai không kém. Cũng trong lúc trình diễn các ca khúc mới này, trên màn hình lấp ló dòng chữ "24.12. 2ND WE" như ngầm gợi ý cho thời điểm ra mắt album thứ 2 của nam ca sĩ. Nhìn chung, Wren Evans có sự trở lại đáng chú ý với concept đẹp, lạ, hợp với thời điểm cuối năm cùng những màn trình diễn "vừa quen vừa lạ" trộn lẫn, dù rằng anh vẫn lộ điểm yếu đáng kể về giọng hát.

Khép lại với loạt hit tỷ view của khách mời quốc tế PSY

Vào đúng 0h00, vị khách mời được trông đợi nhất của GenFest Day-2 xuất hiện. Không cần trang phục cầu kỳ hay bố trí sân khấu hoành tráng, PSY đã khiến hàng chục nghìn khán giả Việt Nam vỡ òa bởi chỉ sự xuất hiện của anh. PSY đã chủ động mở đầu với cuộc trò chuyện thân tình, mong rằng khán giả sẽ cất điện thoại xuống và hòa nhịp cùng anh. PSY mở đầu với Gentlemen và Daddy, khiến người xem nổi da gà với bản lĩnh sân khấu thượng thừa, tỏa sáng giữa hàng chục vũ công và khiến ai nấy phải nhún nhảy, hát theo.

Cái hay của PSY chính là năng lượng tích cực mà anh truyền tải qua nội dung lời hát và cách trình diễn. Tiếp theo với That That và Right Now, PSY biến GenFest Day-2 thành một "vũ trường" khổng lồ, nơi khán giả hoàn toàn rũ bỏ mọi áp lực để hòa mình vào những giai điệu nhạc điện tử gây nghiện. Để rồi cuối cùng, năng lượng của PSY và toàn bộ khán giả hòa làm một cùng sân khấu Gangnam Style kinh điển. Phần đông người xem đều ở lại đến tận phút cuối để hòa giọng, thậm chí nhảy vũ điệu ngựa trứ danh của bản hit tỷ view, khép lại một đêm GenFest Day-2 đáng nhớ và "nóng" không kém gì Day-1.

Bỏ qua một khởi đầu có phần bấp bênh, trễ tiến độ vì lý do thời tiết, GenFest Day-2 đã làm tốt nhiệm vụ ở những phần diễn sau đó. Các nghệ sĩ đều có khoảnh khắc riêng để tỏa sáng, mỗi người là một gia vị cần thiết làm nên "bữa tiệc" âm nhạc thịnh soạn của tối 24/11. Thêm vào đó, khâu tổ chức của GenFest Day-2 khá thuận lợi do có sự tham khảo từ Day-1. Quá trình soát vé, xác nhận và kiểm tra tư trang diễn ra nhanh gọn. Khuôn viên rộng lớn của Global City trợ giúp việc di chuyển ra về dễ dàng hơn, tránh được cảnh ùn tắc nhờ có nhiều bãi giữ xe và các hình thức di chuyển được bố trí, túc trực ngay ngoài địa điểm, mang đến cho khán giả trải nghiệm thoải mái cho đến khi sự kiện chính kết thúc.