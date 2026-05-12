Gia Đình Haha bản mới: Khán giả sẽ là "Đại sứ mỹ vị" đồng hành cùng dàn cast

HHTO - Quán Nhà Haha - phiên bản mới của Gia Đình Haha - vừa hé lộ loạt thay đổi về vai trò người tham gia, thời lượng lưu trú và cách kết nối giữa màn ảnh với đời thực - khi “khán giả xem” dần được chuyển thành “khán giả trải nghiệm”.

Tiếp nối hành trình chữa lành của Gia Đình Haha, Quán Nhà Haha vẫn sẽ hướng đến tình người đời thường, sự chân thật và cảm giác hạnh phúc từ những điều giản dị. Chương trình dự kiến có thời lượng 10 ngày 9 đêm. Các nghệ sĩ tham gia có thể đảm nhiệm toàn bộ quy trình vận hành quán ăn và quản lý homestay, từ thiết kế thực đơn, đi chợ, nấu nướng đến quản lý chi tiêu.

Sau thành công của Gia Đình Haha với hàng triệu lượt xem cùng nhiều khoảnh khắc viral trên mạng xã hội, chương trình nhanh chóng tạo được sức hút nhờ concept chữa lành, gần gũi và tự nhiên của dàn cast gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Từ sự yêu thích đối với chương trình, nhiều khán giả đã tìm đến các địa điểm ghi hình để trải nghiệm thực tế, khám phá cảnh đẹp, ẩm thực và văn hóa địa phương. Hiệu ứng này được xem là một cách quảng bá du lịch địa phương tự nhiên và gần gũi với khán giả trẻ.

Mùa đầu tiên ghi dấu nhờ không khí gia đình gần gũi giữa dàn cast và các “chủ nhà”.



Năm nay, tại Quán Nhà Haha, tùy theo mùa vụ tại mỗi chặng dừng chân, nghệ sĩ trực tiếp thực hiện các công việc đồng áng như gieo trồng, chăn nuôi hoặc đánh bắt. Hoạt động này nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển của làng quê Việt Nam thông qua góc nhìn văn hóa - ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền.

Bên cạnh tính chất giải trí, chương trình tiếp tục hướng tới việc để lại những dấu ấn thiết thực cho du lịch - nông nghiệp tại từng địa phương. Việc thực hiện cách quảng bá du lịch, nông sản vùng miền bằng ngôn ngữ của Quán Nhà Haha sẽ tiếp tục góp phần tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, giúp người dân khai thác tiềm năng văn hóa bản địa ngay sau khi đoàn kết thúc ghi hình.

Điểm nhấn của Quán Nhà Haha là biến khán giả từ người xem thụ động thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm. Những nhân vật trải nghiệm này được gọi là “đại sứ mỹ vị”. Họ sẽ có cơ hội xuất hiện trong khung hình và tham gia vào mạch truyện cùng dàn nghệ sĩ. Dàn cast sẽ đích thân phục vụ món ăn cho khách mời, mang lại một hành trình có tính kết nối và nhiều cảm xúc. Chương trình dự kiến lên sóng VTV3 vào từ tháng 10/2026.