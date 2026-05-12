Bò Sữa Bay: Nguyễn Hùng lần đầu là nam chính, Võ Điền Gia Huy tái ngộ "tình cũ"

Bò sữa bay gây chú ý ngay từ tựa đề độc đáo, lạ tai. Chuyện phim diễn ra vào những năm 1990, tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ, có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường. Tại đây, từng cuộc tình được hình thành một cách tréo ngoe. Sự khác nhau về địa vị xã hội cùng những toan tính của mỗi người đã khiến cho từng nhân vật có một hành trình đầy gay cấn.

Teaser trailer của Bò sữa bay có nhịp điệu nhanh, xen kẽ nhiều tình huống và lời thoại hóm hỉnh, dần hé lộ những mảnh ghép lạ và khó đoán của câu chuyện. Bối cảnh núi rừng Tây Bắc quen thuộc được đưa lên màn ảnh với màu sắc khác biệt hơn. Phim kết hợp các yếu tố hài hước, gia đình, tình yêu và kịch tính, dự kiến ra mắt vào tháng 11 tới.

Sau phim ngắn Đàn cá gỗ cùng hai phim Mưa đỏ, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng lần đầu có vai chính điện ảnh. Trong dự án lần này, Nguyễn Hùng vào vai Trâu - một nhân vật có sự phức tạp, quái tính và nhiều khía cạnh hơn so với những vai diễn trước đây.

Trong Bò sữa bay, Nguyễn Hùng kết hợp với hai người đẹp Ngọc Xuân và Tiểu Vy. Ở teaser trailer, anh có nhiều khoảnh khắc lãng mạn lẫn hài hước với Ngọc Xuân, nhưng lại nhận một cú tát trời giáng từ Tiểu Vy, mở ra cho người hâm mộ nhiều câu hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa ba nhân vật này.

Cùng với Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy (Huy Tít) - gương mặt từng gây chú ý qua Mưa đỏ - cũng góp mặt trong Bò sữa bay. Sau hai vai diễn đối lập trong Mưa đỏ và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, nam diễn viên tiếp tục thử sức với hình tượng mới khi vào vai một trong bốn anh em của gia đình Trâu. Dự án này cũng đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi từng gây chú ý trên màn ảnh - Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy, kể từ phim Thưa mẹ con đi năm 2019.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Bò sữa bay được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, Top 5 phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024. Trước khi được hoàn thiện và phát hành tại rạp nội địa, tác phẩm đã thắng giải Dự án phim thể loại xuất sắc tại LHP Châu Á - Đà Nẵng 2025. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào Chợ dự án Châu Á 2025 của LHP Quốc tế Busan, mang về giải thưởng Kantana Award - Picture.

