Từ Những Thiên Thần Áo Trắng đến Đại Tiệc Trăng Máu 8, Miu Lê thay đổi thế nào?

HHTO - Khi netizen so sánh diện mạo ca sĩ/ diễn viên Miu Lê từ khi được khán giả biết đến qua phim truyền hình "Những Thiên Thần Áo Trắng" đến giờ, diện mạo cô có sự thay đổi lớn theo thời gian.

Miu Lê bắt đầu được biết đến với vai chính phim Những Thiên Thần Áo Trắng phát sóng năm 2009. Nhân vật của cô tên Miu, từ đó đạo diễn Lê Hoàng đã đặt nghệ danh Miu Lê cho nữ diễn viên trẻ, còn trước đó cô vẫn dùng tên thật Lê Ánh Nhật.

Miu Lê khi mới hoạt động showbiz có hình ảnh ngây thơ, dễ thương với làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong veo. Những Thiên Thần Áo Trắng đã giúp nhiều gương mặt trẻ nổi tiếng như Midu, Nhã Phương, Nam Cường… và tất nhiên không thể thiếu Miu Lê.

Sau đó, nữ diễn viên chuyển hướng sang ca hát, dần chuyển sang phong cách hiện đại, cá tính và trưởng thành hơn. Cô còn mạnh dạn cắt tóc ngắn để làm mới hình ảnh.

Năm 2015, Miu Lê có vai chính trong Em Là Bà Nội Của Anh, phim Việt đầu tiên đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất cá tính, Miu Lê còn khoe được giọng hát ngọt ngào qua các ca khúc nhạc Trịnh trong phim. Những bộ váy áo cổ điển mà Miu Lê mặc cũng rất được yêu thích tại thời điểm bộ phim ra mắt.

Sau đỉnh cao Em Là Bà Nội Của Anh, Miu Lê tăng cân khá nhiều, có thời điểm lên đến 70 kg. Nữ diễn viên tâm sự, cô cũng bị áp lực với những bình luận ngoại hình, lao vào ăn kiêng cấp tốc nên bị đau dạ dày, phải nhập viện.

Sau đó, Miu Lê thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập gym đều đặn, ăn uống khoa học và vóc dáng ngày càng săn chắc. Nữ diễn viên nhiều lần khoe cánh tay cơ bắp đến bất ngờ, cơ bụng số 11 hiện rõ và nhìn ngày càng khỏe khoắn. Thậm chí, Miu Lê còn trở thành chủ đề tranh cãi khi nhiều người hâm mộ chia sẻ thích phiên bản nữ tính dịu dàng của cô trước kia hơn.

Khi bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 ra mắt, nữ diễn viên lại có một pha “biến hình” nữa khi nhuộm da nâu. Trong số các sao nữ V-Biz đi theo xu hướng da nâu, Miu Lê được khen là nhìn ổn nhất nhờ phong cách khỏe khoắn, năng động sẵn có.