Giá vé phim tài liệu "Taylor Swift: The Eras Tour": Người hào hứng, kẻ than trời vì xót ví

HHT - Phim tài liệu "Taylor Swift: The Eras Tour" sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 3/11 sắp tới. Giá vé chính thức vừa được các rạp phim công bố khiến nhiều người phải cân nhắc trước khi móc hầu bao.

Taylor Swift: The Eras Tour đã được công chiếu ở Bắc Mỹ cùng một số khu vực trên thế giới kể từ ngày 13/10. Chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu, Taylor Swift: The Eras Tour đã trở thành bộ phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử, vượt mốc 100 triệu USD (hơn 2400 tỷ VNĐ).

Ở Việt Nam, các Swifties sẽ được thưởng thức bộ phim từ ngày 3/11 tới với 2 mức vé: 198.900 VNĐ cho rạp tiêu chuẩn và 231.300 VNĐ cho định dạng IMAX. Giá vé được quy định bởi ê-kíp Taylor Swift, dựa theo những con số đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ và không áp dụng chương trình khuyến mãi dưới mọi hình thức.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, cộng đồng fan Swifties Việt đã có những phản ứng trái chiều trước mức vé này. Đa số bình luận cho rằng giá xem phim tài liệu Taylor Swift: The Eras Tour quá mắc so với túi tiền của học sinh - sinh viên. "Đắt quá, đắt hơn hồi đi xem Avatar Imax 3D nữa", một người chia sẻ. Swifties khác buồn bã: "Nhịn ăn nhịn chơi để xem Thúy Loan thôi. 'Viêm ví' rồi".

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả cho rằng mức vé như vậy hoàn toàn xứng đáng với bộ phim hoành tráng, đẳng cấp như Taylor Swift: The Eras Tour. "Giá IMAX vẫn ổn, tôi khuyên nên xem hẳn IMAX để được thực sự chìm vào không gian của concert", một fan Việt bày tỏ.

Tờ Variety đưa tin Taylor Swift: The Eras Tour là bộ phim hòa nhạc duy nhất trong lịch sử giữ vị trí số 1 phòng vé trong hai ngày cuối tuần liên tiếp. Phim hiện thu về 129.8 triệu USD (hơn 3100 tỷ VNĐ), đánh bại Justin Bieber: Never Say Never với 73 triệu USD (hơn 1792 tỷ VNĐ) ra mắt năm 2011 và This Is It của Michael Jackson với 72 triệu USD (hơn 1757 tỷ VNĐ).