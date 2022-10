"Giấc Mơ Của Mẹ" đóng máy, Diễm Mỹ 9X thảnh thơi khoe nhan sắc trong veo như nắng

HHT - Diễm My cho biết, bộ ảnh được chụp khá ngẫu hứng trong những ngày đẹp trời. Được diễn trước ống kính của người bạn thân - nhiếp ảnh gia Thiên Minh, người đẹp cảm thấy vô cùng thoải mái và hứng khởi.

Bộ ảnh được chụp vào những ngày nắng đẹp tại TP.HCM bởi nhiếp ảnh gia Thiên Minh, bạn thân của nữ diễn viên. Trong bộ ảnh, Diễm My 9X xinh đẹp hút mắt với phong cách trẻ trung.

Lúc thì cô nàng biến hóa thành một người làm vườn vui vẻ, lúc lại hóa thân thành một cô gái ngây thơ, lúc lại là một cô nàng cá tính.

“Người ta nói, tình bạn mà dài hơn 10 năm thì khi đó người ta gọi là tình thân. My với Thiên Minh là vậy. My cũng cực kỳ may mắn là mặc dù không có quá nhiều bạn thân nhưng tình bạn 5 năm, 10 năm thân thiết lại không thiếu. Thật tuyệt khi đời còn có những người bạn để trưởng thành và già đi cùng nhau”.

Diễm My hiện đang tận hưởng những ngày thảnh thơi sau khi bộ phim Giấc Mơ Của Mẹ đóng máy. Vai diễn Trà My của cô trong phim được đánh giá cao về diễn xuất, đồng thời cũng được khán giả yêu mến vì tính cách thẳng thắn, bộc trực và biết lo nghĩ cho người khác.

Thời gian qua, nữ diễn viên cũng đã nhận lời tham gia một số gameshow, đóng quảng cáo và đi tham dự khá nhiệu sự kiện. Sắp tới, ngoài đóng phim, Diễm My cũng hy vọng sẽ có thể chinh phục khán giả ở những mảng giải trí khác.