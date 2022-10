Miss Grand International: Hoa hậu Thiên Ân được fan quốc tế dự đoán giành vị trí nào chung cuộc?

HHT - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Chung kết đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022 sẽ chính thức diễn ra. Các chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng liên tục tung ra dự đoán về BXH cuối cùng của cuộc thi này. Hoa hậu Thiên Ân được đánh giá giành vị trí nào, liệu nàng Hậu có thể lọt Top 10 hay chỉ dừng chân ở Top 20?

Đấu trường nhan sắc Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) 2022 đang ngày càng nóng lên với hàng loạt các phần thi phụ. Ở giải thưởng Country’s Power of The Year, sau nhiều vòng thi, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và đại diện Thái Lan - Hoa hậu Engfa Waraha là hai cái tên lọt vào vòng bình chọn cuối cùng.

Thời gian bình chọn đã kết thúc vào lúc 10 giờ tối ngày 18/10, BTC cuộc thi cũng đã gửi lời cám ơn tới người hâm mộ hai nước, và thông báo rằng kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào đêm Chung kết 25/10.

Hoa hậu Thiên Ân cũng lọt Top 10 Best in Swimsuit, người đẹp nằm ở vị trí thứ 2 trong Top 5 do người hâm mộ bình chọn.

Trong ngày 19/10, các chuyên trang sắc đẹp cũng liên tục đưa ra các BXH dự đoán. Chuyên trang Sash Factor dự đoán Hoa hậu Thiên Ân sẽ giành vị trí Á hậu 2. Vương miện sẽ thuộc về đại diện nước chủ nhà Indonesia, đây cũng là người đẹp được 15 thí sinh của cuộc thi năm nay dự đoán sẽ giành vương miện. Á hậu 1 được dự đoán sẽ là đại diện Thái Lan.

Tuy nhiên, trong danh sách Top 5 và Top 11 của Global Beauties không có Hoa hậu Thiên Ân. Đây cũng không phải là điều quá ngạc nhiên, Global Beauties trước giờ đều không đánh giá cao các đại diện Việt Nam trong hầu hết các đấu trường nhan sắc quốc tế, và thường xuyên không đưa tên đại diện Việt Nam vào danh sách Top 11 dự đoán. Top 5 và Top 11 của Global Beauties được đánh giá như nhau, và được xếp theo thứ tự bảng chữ cái abc.

Hoa hậu Thiên Ân vẫn đang thể hiện hết mình tại Miss Grand International 2022, với cố gắng này, người hâm mộ nhan sắc Việt tin rằng ít nhất nàng hậu sẽ lọt Top 20. Và nếu như muốn Thiên Ân có thể lọt tới Top 10, fan Việt cũng có thể bình chọn cho người đẹp tại giải thưởng Miss Popular Vote.

Ở giải thưởng này, vòng bình chọn sẽ được tính qua website: https://missgrandinternational.com/ Thời gian vote sẽ được kéo dài tới 6 giờ chiều ngày 25/10, tức là sát giờ diễn ra Chung kết của cuộc thi.