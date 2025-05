“Sơ yếu lý lịch” biệt đội Thunderbolts*: Quá khứ bất hảo, một người đã trăm tuổi

HHT - Đa số các nhân vật của “Thunderbolts*” (Biệt Đội Sấm Sét) đều đã từng xuất hiện trong các bộ phim Marvel trước đây. Họ là những nhân vật phụ có quá khứ bất hảo, thậm chí từng rất đáng ghét và còn là phản diện.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

“Góa phụ đen” Yelena Belova

Lần đầu Yelena Belova (Florence Pugh) xuất hiện là trong Black Widow (2021). Cô được coi là em gái của “Góa phụ đen” Natasha Romanoff (Scarlett Johanson), nhưng họ không phải là chị em ruột. Cả hai cùng được đào tạo để trở thành sát thủ bởi Phòng Đỏ (Red Room) cùng rất nhiều cô gái khác - tất cả họ đều được gọi là “Black Widow”.

Black Widow chứng kiến hai chị em tái ngộ sau nhiều năm xa cách, cùng “bố” Alexei và “mẹ” Melina tiêu hủy Phòng Đỏ, cứu các cô gái khác. Nhưng sau đó, Natasha hy sinh trong Avengers: Endgame (2019), khiến Yelena đau buồn và phẫn nộ. Cô đổ lỗi cho Clint Barton (Jeremy Renner) và truy sát anh trong loạt phim Hawkeye (2021). Cuối Hawkeye, Yelena hiểu ra sự thật, giảng hòa với Clint nhưng nỗi đau trong lòng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Sau cái chết của Natasha, Yelena trở thành lính đánh thuê, làm việc cho Valentina Allegra de Fontaine - giám đốc CIA. Thunderbolts* đã mở đầu bằng cảnh Yelena đang thực thi một nhiệm vụ bí mật cho Valentina và “tâm sự” về nỗi trống rỗng bên trong mình.

“Chiến binh mùa đông” Bucky Barnes

Bucky Barnes (Sebastian Stan) là một trong những nhân vật “già” nhất của MCU, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo tuổi thật của nhân vật, Bucky đã phải hơn 100 tuổi. Anh là một trong những nhân vật có mặt trong những Giai đoạn đầu của MCU, cho đến nay khi “bạn thân” đã “nghỉ hưu” thì anh vẫn còn giơ nắm đấm chiến đấu.

Bucky Barnes là bạn thân nhất của Captain America Steve Rogers (Chris Evans), lần đầu xuất hiện là trong Captain America: The First Avenger (2011). Họ cùng nhau chiến đấu trong Thế Chiến II. Nhưng trong một trận đánh, Bucky mất tích, ai cũng tưởng rằng anh đã chết.

Thực chất, Bucky bị tổ chức HYDRA bắt giữ và giam cầm, tiêm huyết thanh và tẩy não, biến anh thành Winter Soldier - “Chiến binh mùa đông”. Bucky bị cho ngủ đông, chỉ được đánh thức khi có nhiệm vụ. Trong quá khứ, Bucky đã làm những việc “nhúng chàm” cho HYDRA, trong đó có ám sát bố mẹ của Iron Man Tony Stark (Robert Downey Jr.).

Về sau, Steve Rogers đã giúp Bucky lấy lại ký ức và thoát khỏi sự kiểm soát của HYDRA. Wakanda đã tặng anh một cánh tay không thể phá hủy. Bucky luôn nỗ lực để khắc phục những điều mà anh đã làm trong quá khứ, như sát cánh cùng mọi người chiến đấu chống lại Thanos trong Avengers: Infinity War (2018).

Trước Thunderbolts*, lần cuối Bucky được nhìn thấy trên màn ảnh là trong loạt phim The Falcon and The Winter Soldier (2021), lúc này anh “không thấy vui trong lòng” bởi Sam đã giao lại khiên Captain America cho chính phủ Mỹ. Hiện tại, Bucky đang “phát triển” sự nghiệp chính trị tại Quốc hội Mỹ.

“Red Guardian” Alexei Shostakov

Trong Black Widow, Alexei Shostakov (David Harbour) trở thành “bố” của Natasha và Yelena - lúc này hai chị em vẫn còn nhỏ. Họ giả vờ là một gia đình khi Alexei thực hiện một nhiệm vụ gián điệp ở Mỹ. Nhưng sau nhiệm vụ này, ông bị Tướng Dreykov lừa gạt, bị tống vào tù, cho đến khi Natasha và Yelena tới giải cứu ông để cùng phá hủy Phòng Đỏ.

Alexei Shostakov còn được gọi là “Red Guardian” - một lời “đáp trả” của Liên Xô khi Mỹ có Captain America. Nhưng giờ đây, Red Guardian chỉ còn là một siêu chiến binh đã hết thời, phần lớn dành thời gian ngồi trên ghế sôpha và “ăn mày quá khứ”, mơ về những vinh quang mà lẽ ra ông phải có.

“Cựu Captain America” - US Agent John Walker

Sau khi đánh bại Thanos trong Avengers: Endgame, Steve Rorgers quyết định “nghỉ hưu” và trao lại tấm khiên cho Sam Wilson. Nhưng vì không đủ tự tin có thể gánh vác vai trò mà Steve để lại, Sam giao lại khiên cho chính phủ Mỹ, và họ chọn John Walker trở thành Captain America mới. Nhưng thời gian “nhậm chức” của John vô cùng ngắn ngủi.

Khác với Steve, cách theo đuổi công lý của John Walker có phần cực đoan. Siêu huyết thanh giúp bộc lộ ở Steve phẩm chất lãnh đạo, nhưng ở John là sự nóng nảy và bạo lực. Kết quả John đã xuống tay giết người một cách công khai, làm nhuốm máu chiếc khiên của Captain America. Sự cố đó đã khiến John bị tước đi danh hiệu một cách nhục nhã.

Ghost

Ghost (Hannah John-Kamen) tên thật là Ava Starr, là một trong những nhân vật phản diện của Ant-Man and The Wasp (2018). Cô là con gái của một cựu đồng nghiệp của Tiến sĩ Hank Pym. Khi bố cô cố tạo ra một đường hầm lượng tử, sự cố đã xảy ra, khiến Ava Starr bị ảnh hưởng. Cô có khả năng biến mất và đi xuyên qua mọi thứ, nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng liên tục những cơn đau mãn tính.

Với khả năng của mình, Ghost đã được S.H.I.E.L.D tuyển dụng để trở thành gián điệp, sát thủ. Đổi lại, họ thiết kế cho cô một bộ đồ để làm giảm cơn đau và một lời hứa về một phương pháp chữa trị không bao giờ xuất hiện. Trong đoạn cuối của Ant-Man and The Wasp, Ghost đã được bà Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) sử dụng sức mạnh của vật lý lượng tử giúp ổn định cơ thể.

Taskmaster

Taskmaster (Olga Kurylenko) tên thật là Antonia Dreykov, là con gái của tướng Dreykov - người tạo ra Phòng Đỏ. Cha cô đã gắn một con chip vào người cô, giúp cô bắt chước chuyển động và khả năng của bất kỳ đối thủ nào mà cô nhìn thấy.

Taskmaster được cha mình sử dụng như một chiến binh thiện chiến cho những nhiệm vụ đặc biệt. Cuối Black Widow, Natasha đã giúp Taskmaster thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình.

Bob

Khác với những nhân vật còn lại, Bob (Lewis Pullman) là một nhân vật mới xuất hiện trong Thunderbolts*. Bob là một anh chàng bí ẩn như hiện ra giữa hư không, trong căn hầm bí mật của Valentina, nơi những người khác còn đang bận canh chừng và lăm le hạ gục nhau.

Thoạt nhìn, Bob trông có vẻ hiền lành và không có năng lực gì. Nhưng ngay cả khi chưa biết Bob thực sự là ai, khán giả đều ngầm hiểu anh chàng này không thể đơn giản như thế được. Tuy nhiên, nếu tiết lộ thêm nữa về Bob, Thunderbolts* sẽ mất đi một trong những điểm hấp dẫn nhất, nên bạn hãy tự mình khám phá nhé!

Thunderbolts* (Biệt Đội Sấm Sét) hiện đang công chiếu ở các rạp trên toàn quốc.