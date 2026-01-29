Giáo viên một trường THPT ở Thanh Hóa bị tố tự ý sửa điểm của hàng trăm học sinh

HHTO - Một giáo viên trường THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị tố tự ý chỉnh sửa điểm số của hàng trăm học sinh khi nhập dữ liệu lên hệ thống quản lý điểm điện tử VNEDU, gây bức xúc cho phụ huynh và học sinh.

Theo phản ánh, vụ việc xảy ra trong quá trình nhập điểm kiểm tra học kỳ I năm học 2025-2026. Qua kiểm tra ban đầu, nhà trường xác định 126 lượt điểm môn Ngữ văn của học sinh đã bị thay đổi so với điểm bài làm gốc và điểm đã công bố trước đó.

Cụ thể, các điểm số bị chỉnh sửa liên quan đến học sinh các lớp 11C4, 11C9 và 12B3. Trong đó, phần lớn các trường hợp được điều chỉnh theo hướng tăng từ 1 đến 3 điểm. Có học sinh từ mức 5-6 điểm được nâng lên 8 điểm, thậm chí từ 7 điểm được điều chỉnh thành 8 hoặc 9 điểm.

Tuy nhiên, điều khiến phụ huynh và học sinh đặc biệt bức xúc là bên cạnh việc nâng điểm, một số trường hợp lại bị hạ điểm. Có học sinh từ 8 điểm bị điều chỉnh xuống còn 7 hoặc 7,5 điểm sau khi cập nhật trên hệ thống VNEDU, dù bài kiểm tra gốc không có sự thay đổi. Việc điểm số bị chỉnh sửa theo cả hai chiều đã làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch và công bằng trong công tác đánh giá học lực.

Giáo viên bị tố liên quan đến vụ việc là cô Đoàn Thị H., giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Tô Hiến Thành. Theo quy định, giáo viên bộ môn được phân quyền nhập điểm lên hệ thống VNEDU, song việc chỉnh sửa điểm phải tuân thủ quy trình, có biên bản và sự phê duyệt của nhà trường.

Trường THPT Tô Hiến Thành - nơi xảy ra vụ việc.

Đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã thành lập đoàn kiểm tra nội bộ, yêu cầu giáo viên liên quan làm bản tường trình, đồng thời đối chiếu toàn bộ bài kiểm tra gốc với dữ liệu điểm đã nhập trên hệ thống để xác định rõ nguyên nhân và mức độ sai phạm.

Theo giải trình ban đầu của giáo viên, việc sai lệch điểm có thể do nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu hoặc lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ không dừng lại ở giải trình một chiều mà tiếp tục xác minh, làm rõ từng trường hợp cụ thể để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho học sinh.

Việc tự ý sửa điểm học sinh nếu không đúng quy định là hành vi vi phạm quy chế chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, xếp loại học lực và tâm lý của học sinh. Nếu xác định có sai phạm, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo đúng quy định của ngành.

Hiện Trường THPT Tô Hiến Thành đã tạm thời khóa quyền chỉnh sửa điểm trên hệ thống, đồng thời rà soát lại quy trình nhập và quản lý điểm số nhằm tránh lặp lại sự việc tương tự. Kết luận chính thức và hình thức xử lý sẽ được công bố sau khi quá trình kiểm tra, xác minh hoàn tất.